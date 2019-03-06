Блокировки и штрафы. Как власть будет наказывать за фейки и оскорбления
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Российские интернет-СМИ вскоре окажутся под угрозой внесудебной блокировки своих публикаций, а число поводов для таких мер в отношении рядовых пользователей значительно увеличится. Это следует из одобренного Госдумой во втором чтении законопроекта о наказании за фейковые новости и оскорбление органов власти в интернете. Принятие законов в целом запланировано на 7 марта.
К фейковым новостям законопроект относит заведомо недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу либо может повлечь массовое нарушение общественного порядка или помешать работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, включая кредитные организации. Оскорбительной же будет считаться информация, которая в неприличной и оскорбляющей человеческое достоинство форме выражает явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, Конституции и органам госвласти.
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