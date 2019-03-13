«Тинькофф мобайл» в первый год работы занял около 1% рынка виртуальных операторов

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Выручка «Тинькофф мобайл» не превышает 1% российского рынка виртуальных операторов Максим Стулов / Ведомости

«Тинькофф мобайл» (виртуальный мобильный оператор «Тинькофф банка») в 2018 г. заработал 239 млн руб., следует из отчетности банка. Доход от оказания услуг связи составил 186 млн руб., еще 53 млн руб. оператор получил от банка за привлечение новых клиентов (абоненту заводится счет в банке), пояснил «Ведомостям» представитель «Тинькофф банка».

Однако пока оператор убыточен. Согласно отчетности, его убыток составил 1,1 млрд руб., из которых 254 млн руб. оператор потратил на привлечение клиентов, а еще 814 млн руб. составили административные и операционные расходы. В их число, по словам представителя банка, входят зарплаты сотрудникам оператора, инфраструктура, амортизация софта и оборудования и затраты на региональное развитие (начав год в четырех регионах, оператор заканчивает его в 47). Представитель банка назвал убыток инвестициями в развитие сервиса.