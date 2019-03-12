TCS Group Олега Тинькова получила рекордную прибыль

Кредитный портфель банка до вычета резервов вырос на 40,8% до 234,7 млрд руб. Евгений Разумный / Ведомости

В прошлом году TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») заработала 27,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – на 43% больше, чем годом ранее.

Аналитики ждали, что группа заработает чуть меньше – 26,8 млрд руб. чистой прибыли, согласно консенсус-прогнозу, подготовленному «Интерфаксом». Руководство группы в начале 2018 г. прогнозировало прибыль не менее 24 мрд руб., но после III квартала повысило прогноз до «более 26 млрд руб.».

Это абсолютный рекорд по чистой прибыли как за год, так и за квартал (8,1 млрд руб. в IV квартале 2018 г.), подчеркнул в ходе телеконференции предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз.

Чистый процентный доход вырос на 29% до 59,2 млрд руб., чистый комиссионный – на 68% до 16,6 млрд руб. Развитие экосистемы «Тинькофф» приносит все больше плодов, говорит Хьюз: доходы от некредитного бизнеса в прошлом году составили 32% от совокупного дохода группы. Несколько лет назад TCS поставила цель довести долю комиссионного дохода до 30%, напомнил Хьюз, но сейчас такого плана уже нет: «Тогда мы не могли предположить, что наш кредитный бизнес будет так расти».

Кредитный портфель банка до вычета резервов вырос на 40,8% до 234,7 млрд руб. Основной бизнес банка – кредитные карты, но другие виды кредитов уже занимают 27% портфеля банка, сказал Хьюз. В 2018 г. банк запустил новые виды кредитов – на покупку автомобиля (выдано на конец 2018 г. 2,8 млрд руб.), нецелевые кредиты под залог недвижимости или автомобиля (2,6 млрд руб.), кредиты малому и среднему бизнесу (363 млн руб.), говорится в отчетности. Еще 35 млрд руб. – это кредиты наличными, 15 млрд руб. – кредиты на покупку товаров.

Хьюз рассказал, что в среднем под залог недвижимости клиенты берут 1 млн руб. на 7-8 лет, банк будет «масштабировать» этот сегмент: «Нам очень нравится это направление, мы все большие фанаты, в первую очередь Олег Тиньков, он считает, что это непаханое поле». Что касается автокредитования, то банк работает в офлайне через кредитных брокеров и партнеров, но у этого направления большое будущее и в онлайне.

За счет роста активов и политики охлаждения рынка потребкредитования (розничные необеспеченные кредиты требуют больше капитала), которую проводит ЦБ, достаточность общего капитала «Тинькофф банка» снизилась за год с 16,2% до 13,9% (регуляторный минимум без учета надбавок – 8%). В 2019 г., несмотря на новое ужесточение учета потребительских кредитов с 1 апреля, «Тинькофф банк» планирует увеличить кредитный портфель примерно на 40%.

Чтобы поддержать такой рост, банку придется пожертвовать дивидендами: сейчас политика банка предусматривает цель по дивидендам на уровне 50% чистой прибыли, полученной в соответствии с международными стандартами отчетности (во вторник банк объявил о выплате промежуточных дивидендов за 2019 г. в размере $58,4 млн). Банк будет меньше прибыли распределять акционерам в виде дивидендов и больше – оставлять в виде капитала для защиты бизнеса, как того и хочет регулятор, сказал его финансовый директор Илья Писемский. Из-за этого с 1 апреля группа меняет дивидендную политику: она сможет выплачивать в виде дивидендов не более 30% чистой прибыли за квартал, напомнил Писемский.

В этом году TCS планирует заработать 35 млрд руб. чистой прибыли.

Стоимость риска (отчисления в резервы к общему портфелю) составила в 2018 г. 6%, годом ранее она была 5,5%. Доля просроченных на 90 дней и более кредитов за год сократилась с 13,4% до 9,4%. В этом году группа прогнозирует, что стоимость риска составит 6-7%.

Средства клиентов выросли на 56% до 280,9 млрд руб., из них 41 млрд руб. приходится на депозиты малого и среднего бизнеса. «Тинькофф бизнес» обслуживает уже более 500 000 клиентов, сказал Хьюз.

К 13.20 мск котировки TCS на Лондонской бирже выросли на 8% до $20,1.