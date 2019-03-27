В России растут продажи смартфонов с беспроводной зарядкой

По данным «Связного – Евросети», 66% проданных в России в 2018 г.смартфонов с беспроводной зарядкой – Apple iPhone Marcio Jose Sanchez / AP

В прошлом году в России было продано 2,2 млн смартфонов, работающих с беспроводными зарядными устройствами. Это следует из отчета объединенной компании «Связной – Евросеть». По оценке «Связного – Евросети», по сравнению с 2017 г. продажи аппаратов с беспроводной зарядкой в штуках выросли на 48%, а в деньгах – на 131% (до 130 млрд руб.).

«М.видео – Эльдорадо» оценивает прошлогодние продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в 2,5 млн штук и 135 млрд руб. В общих штучных продажах смартфонов такие аппараты заняли 8% (+3 п. п. к 2017 г.), оценивает представитель «М.видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.

В рознице МТС продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в прошлом году в штуках выросли втрое, отмечает представитель оператора Алексей Меркутов.

По данным, которые приводили ранее «Связной – Евросеть» и МТС, в прошлом году в России было продано около 30 млн смартфонов.

По данным «Связного – Евросети», 66% проданных в России в 2018 г.смартфонов с беспроводной зарядкой – Apple iPhone. На 2-м месте аппараты Samsung (30%), на 3-м – Huawei (3%). В прошлом году эта функция стала доступна пользователям смартфонов Xiaomi, ZTE и Sony, отмечает Андреева.

Функцией беспроводной зарядки производители оснащают все больше моделей смартфонов, поэтому продажи таких устройств растут, передал «Ведомостям» вице-президент по продажам «Связного – Евросети» Давид Борзилов. Если в 2017 г. на российском рынке было около 10 моделей, то в 2018-м – уже 30, утверждает Андреева. Наличие технологии только в флагманских устройствах, например в iPhone X и Samsung Galaxy S7, не позволяло ранее говорить о массовом рынке таких устройств, подчеркивает она.

Также Андреева отмечает, что, несмотря на расширение ассортимента, беспроводная зарядка в основном доступна в премиальном сегменте: средняя цена поддерживающих ее смартфонов превышает 55 000 руб., говорит она. По оценке Борзилова, средняя цена таких устройств составила 59 300 руб.