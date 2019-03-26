Продажи сим-карт в России упали ниже 100 млн штук в год

Одновременно с сокращением продаж сим-карт сократился и отток абонентов Екатерина Ширинкина / Ведомости

В прошлом году продажи сим-карт в России по сравнению с 2017 г. сократились на 12% примерно до 97 млн штук, сказано в отчете AC&M-Consulting. В позапрошлом году было продано 110 млн сим-карт. Таким образом, впервые с 2009 г. (91 млн сим-карт) в России за год продано менее 100 млн сим-карт, посчитал партнер AC&M Антон Погребинский. Он объясняет спад продаж тем, что операторы отказываются от активного продвижения новых подключений. Это требует больших затрат, а раздувание абонентской базы не приносит операторам желаемой выручки, утверждает Погребинский. Также, по его словам, на спад продаж повлияло ужесточение правил продаж сим-карт и сокращение серого рынка.

Но одновременно с сокращением продаж сим-карт сократился и отток абонентов. В 2018 г. этот показатель составил 39% – против 44% годом ранее. Уменьшился круг нелояльных абонентов, постоянно меняющих оператора, комментирует это Погребинский. Несмотря на сокращение оттока, он в 1,5–2 раза выше, чем, к примеру, в странах Европы, знает он.

В целом база сотовых подписчиков в России стагнирует, следует из отчета AC&M. За год она уменьшилась примерно на 700 000 подписчиков и теперь их в ней 255,7 млн (по количеству активных сим-карт). Сократилось количество абонентов у всех операторов сотовой «большой тройки». База подписчиков «Т2 РТК холдинга» (Tele2) выросла примерно на 2,45 млн – до чуть более 44 млн.

Показатели оттока раскрывает Tele2, также данные «Вымпелкома» в своей отчетности приводит его материнский холдинг Veon. В 2018 г. они составили 37,5% и 51%.

«Ведомости» ожидают ответов от сотовых операторов.