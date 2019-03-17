Россияне смогут подключать услуги связи без сим-карт и явки к операторам

Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: Скачай себе сим-карту

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Использование eSim в корне изменит взаимоотношения абонентов и операторов Евгений Разумный / Ведомости

Использование в России интегрированных в мобильные устройства сим-карт (Embedded Sim, eSim) не требует внесения изменений в законодательство, считает Минкомсвязи. ESim такой же модуль идентификации абонента, как и обычная сим-карта, говорится в справке, подготовленной министерством. «Ведомости» ознакомились с этим документом. Чтобы устройство с eSim могло работать на российских сотовых сетях, достаточно декларации соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи.

Минкомсвязи разрабатывает необходимую нормативную базу для внедрения eSim в России, подтверждает замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. Планируется, что она будет готова к концу этого года.