Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: Скачай себе сим-карту
Россияне смогут подключать услуги связи без сим-карт и явки к операторам
Минкомсвязи предлагает легализовать в России технологию eSim
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Использование eSim в корне изменит взаимоотношения абонентов и операторов
Евгений Разумный / Ведомости
Использование в России интегрированных в мобильные устройства сим-карт (Embedded Sim, eSim) не требует внесения изменений в законодательство, считает Минкомсвязи. ESim такой же модуль идентификации абонента, как и обычная сим-карта, говорится в справке, подготовленной министерством. «Ведомости» ознакомились с этим документом. Чтобы устройство с eSim могло работать на российских сотовых сетях, достаточно декларации соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи.
Минкомсвязи разрабатывает необходимую нормативную базу для внедрения eSim в России, подтверждает замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. Планируется, что она будет готова к концу этого года.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}