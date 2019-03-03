Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

Уже несколько лет мобильные операторы продают ей эти данные

Москвичи, должно быть, и не знают, что находятся под постоянным наблюдением сотовых операторов Евгений Разумный / Ведомости

Московские чиновники знают, где живут и работают, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу москвичи с точностью до 500 м и нескольких минут. За миллионы рублей они покупают геоаналитику у операторов связи – данные о перемещении горожан по движению их сим-карт. Ориентируясь на данные операторов, Москва меняет городские транспорт и инфраструктуру.

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы закупает геоаналитику с 2015 г., судя по данным на сайте госзакупок, и потратил на нее 516 млн руб. из московского бюджета, в том числе 101,8 млн руб. в 2018 г. Посредником между ДИТом и операторами выступает Аналитический центр при правительстве, говорится в материалах закупки и подтверждает представитель центра. Этот центр объединяет, обрабатывает и хранит данные операторов, чтобы оперативно предоставлять отчеты властям города, сказано в техзадании на госзакупках. Работа строится на обезличенных статистических данных людей, уверяет представитель Аналитического центра; то же сказано и в техзадании. Какую долю бюджета закупки получает центр, его представитель не сказал.

Что узнают чиновники

В отчетах Москва и Московская область делятся на участки 500 на 500 м. О каждом известно, сколько человек там живет, сколько работает. Домом считается место, где человек регулярно ночует, работой – место, где человек проводит больше времени по будням с 10 до 17 часов. Если определить место проживания человека удалось, а место работы – нет, а человек перемещается по городу, считается, что у него разъездная работа. Если человек в будни въезжает в регион и выезжает из него, он считается трудовым мигрантом.

Оператор передает чиновникам и сколько в регионе дачников, т. е. тех, кто проводит за городом более 50 часов в выходные и праздники за месяц. Оператор умеет определять и туристов – они находятся в регионе недолго и не занимаются заработками.

Чиновников интересует и как горожане передвигаются по городу. Операторы описывают, сколько человек совершают поездки на метро, когда и как долго люди едут на работу и обратно. Для этого операторы выбирают станции метро как отдельные зоны, фиксируют, когда человек попал в такую зону, когда и в какой зоне вышел.

Геоаналитики меняют город

Если накладывать маршруты абонентов на карту города, видно, как растет нагрузка на автомобильные, железные дороги и метро, объясняет представитель Tele2. Власти могут принимать решения о транспортной инфраструктуре, транспортных потоках, планировать общественный транспорт, соглашается представитель МТС.

По перемещениям людей можно предположить вид его транспорта: у автобуса есть остановки в отличие от автомобиля, объясняет председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Оператор указывает, какой транспорт предпочитают жители, чтобы чиновники настроили светофоры, сделали развязку и расширили магистрали, говорит представитель Tele2.

С 2015 г. ДИТ передает данные операторов Институту Генплана Москвы – для отдельных проектов, сообщил представитель института.

Институт Генплана использовал данные операторов при доработке Московского железнодорожного узла и Московских центральных диаметров в 2017–2018 гг.

А когда разрабатывали территориальную схему Троицкого и Новомосковского округов Москвы, по аналитике операторов удалось скорректировать (увеличить) данные о количестве жителей и работающих в новой Москве, вспоминает представитель института. В новой Москве, как показали данные операторов, регулярно находится почти вдвое больше людей, чем официально зарегистрировано, приводит пример представитель стройкомплекса Москвы, это учтено при прокладке метро, реконструкции и строительстве магистралей, при проектировании, реконструкции и развитии внутренней сети дорог.

Данные операторов о горожанах произвели революцию в транспортном планировании, позволили отказаться от дорогих и очень приблизительных моделей, которые использовались десятилетиями, радуется директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

Пока методики обработки этих данных не усовершенствуются, их стоит использовать только для сравнения, дополнения прочих сведений, считает представитель Института Генплана Москвы. Как у любой статистики, у этих данных есть плюсы и минусы, погрешности и предел применения, согласен представитель стройкомплекса.

За госпользователями геоаналитики нужен общественный контроль, уверен партнер KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов: местные администрации могут использовать данные в политических целях, рекламных и агитационных. Работа с жителями спальных районов отличается от работы с населением из районов с дорогим жильем, у этих категорий разные запросы, приводит пример Легкодимов. Важно следить, в каком виде операторы отдают аналитику чиновникам и какие запросы чиновники добавляют операторам, чтобы частная жизнь горожан не нарушалась, убеждает он.

Судя по техническому заданию для ДИТ Москвы, госорганы действительно могут отправлять операторам дополнительные запросы по отчетам. Например, на прогнозы социально-экономического развития территории, заболеваний и происшествий, стратегий транспортного поведения населения в зависимости от его социально-демографических характеристик. Конкретные запросы на сайте госзакупок не приводятся.

Операторы признали геоаналитику

В 2018 г. вырос интерес госзаказчиков к геоаналитике, признает вице-президент «Вымпелкома» по развитию корпоративного бизнеса Арташес Сивков, оператор подтвердил сотрудничество с Аналитическим центром в проекте геоаналитики для московских властей. По подсчетам «Вымпелкома», совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год. Небольшие городские администрации, во-первых, не всегда могут позволить себе покупать геоаналитику, во-вторых, еще не умеют правильно формулировать запрос, чтобы аналитика по их техзаданию работала, сожалеет Янков. Выручку от геоаналитики для госорганов в абсолютном значении операторы не сообщили.

Tele2 именно за геоаналитику получила 100% выручки от услуг обработки больших данных для госорганов в 2018 г., подтверждает представитель оператора, а для корпоративных клиентов это пока 20% заработка с обработки больших данных.

В МТС, сообщил представитель оператора, проекты на основе геоаналитики дают треть от внешней выручки центра обработки больших данных, существенную часть этого дохода приносят контракты с госструктурами.

Представитель «Мегафона» отказался от комментариев.

Данные для бизнеса

Заказчики геоаналитики есть и среди бизнеса, напоминает представитель Tele2. Им геоаналитика помогает оценить рентабельность торговой точки в конкретном месте, посчитать экономику магазинов, продолжает он, благодаря геоаналитике развивается также таргетирование смс-рассылок по заказу среднего и малого бизнеса – чтобы их получала потенциальная аудитория в зоне открытия точки.

Около 70% клиентов сервиса МТС для самостоятельного продвижения товаров и услуг запрашивают именно геоаналитику, констатирует представитель оператора.

На транспорте коммерческий потенциал геоаналитики заключается в планировании междугородных перевозок, предполагает Янков. Крупные перевозчики, сочетая эти данные со статистикой продаж билетов, могут оптимизировать и маршруты, и периодичность перевозок, объясняет он.

Представитель департамента информационных технологий Москвы и представитель мэра не ответили на запрос «Ведомостей».

В подготовке статьи участвовала Бэла Ляув