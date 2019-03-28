Чиновники нашли «эффективное решение» для блокировки Telegram

Оно может пригодиться для построения «суверенного рунета», но пока тесты прошли только в лаборатории

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Евгений Разумный / Ведомости

Самым эффективным решением по блокировке Telegram в лабораторных условиях рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым признала разработку компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%), рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник, человек, знающий об этом от другого профильного чиновника, и человек, знающий это от сотрудников оператора связи.

Заблокировать Telegram Роскомнадзор пытается почти год – из-за отказа предоставлять ФСБ ключи шифрования. Мессенджер постоянно меняет IP-адреса, Роскомнадзор блокирует их миллионами, порой отключая совсем другие ресурсы, но Telegram работает. Стало ясно, что необходимо другое решение.