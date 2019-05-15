Госбанки платили за sms-рассылки меньше остальных

Статья опубликована в № 4813 от 16.05.2019 под заголовком: В уведомлениях банков найдена дискриминация

Сотовые операторы заключали договоры об оказании услуг sms-рассылок на разных условиях для частных банков и банков с государственным участием в капитале, пришла к выводу служба Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что признала МТС, ООО «Т2 мобайл» (бренд Tele2) и «Вымпелком» («Билайн») виновными в создании дискриминационных условий при sms-рассылке: они заключали договоры с частными и государственными банками на разных условиях.

Госбанки платили за информационные, сервисные и транзакционные sms иногда в разы меньше, чем частные, – а это нарушение закона о конкуренции в части создания дискриминационных условий, заключает служба.

ФАС решила, что МТС, Tele2 и «Вымпелком» устанавливали монопольно высокие цены на рассылку sms. А «Вымпелком» служба вдобавок признала виновным в навязывании контрагенту невыгодных условий, поскольку оператор отменил возможность отправлять sms на латинице вместо кириллицы. Это удвоило стоимость рассылки, считают в ФАС.

Служба возбудила дело против МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 за неравные условия sms- рассылок для частных и государ- ственных банков в августе 2018 г. На дискриминационные условия пожаловалась ассоциация банков «Россия» весной 2018 г., а также банк «Русский стандарт», сооб- щил представитель ФАС. Тарифы для частных банков повышались операторами стабильно раз в год, говорит представитель «Тинькофф банка». Как платили госбанки, не раскрывается, поэтому сравнить тарифы он затрудняется. Но ФАС нашла нарушение и очевидно, что банк платит больше, говорит он.

Поднимать тарифы на sms-рассылки операторы стали в конце 2017 – начале 2018 г., для госбанков они остались неизменными, вспоминает собеседник в одном из частных банков, а в целом по рынку рассылки для частных банков подорожали с тех пор в 3 раза.

ФАС выдала операторам предписание устранить нарушения, кроме того, им грозит штраф, какой – служба не сообщает, но называет статью КоАПа (14.31), по которой он будет назначен. Это оборотный штраф в размере 1–15% рынка, на котором совершено правонарушение, говорит советник антимонопольной практики юрфирмы Integrities Андрей Астанин, размер рынка для корректного расчета штрафа ФАС должна была определить при рассмотрении дела.

Sms не заменишь Получение сообщений по сетям передачи данных (электронная почта) и по сетям местной телефонной связи (голосовые сообщения) не обеспечивает быстрое и адресное оповещение. Так решила комиссия ФАС, рассматривавшая в 2017 г. жалобы Национального процессингового центра и страховой компании «Согаз» на операторов. Стационарное абонентское устройство (компьютер или фиксированный телефон) не находится с абонентом в любой момент времени, заключила она.

В 2018 г. банки потратили на sms-уведомления 20 млрд руб., говорит партнер AC&M Consulting Оксана Панкратова. Сюда включены и платежи Сбербанка – у него уведомлений гигантское количество, поэтому sms самые дешевые. Оборотный штраф мог бы составить 0,2–3 млрд руб., посчитали «Ведомости». Операторы точно оспорят и решение ФАС, и штрафы в суде, считает Астанин, – штрафы могут быть очень велики.

МТС, «Вымпелком» и Tele2, заявили их представители, не согласны с ФАС и, когда получат мотивировочную часть, решат, будут ли обжаловать.

Отказаться от уведомлений банки не могут: по закону они обязаны уведомлять клиента о каждой транзакции, говорит исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова, кроме того, банки отправляют sms пароль для подтверждения операции.

Заменить sms почтовой рассылкой или пуш-уведомлением можно, но с согласия клиента, говорит сотрудник частного банка. Представитель другого крупного банка отмечает, что клиенты предпочитают sms: приходят всегда и на любой телефон и остаются в памяти. Расходы банка на sms не превышают и половины платы, которую банк берет за это с держателя карты, уверяет Алексей Меркутов, представитель МТС.

Госбанки отправляют больше sms, чем частные, операторы могут давать им скидки за количество, считает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Представитель ФАС говорит, что служба учитывала это и обнаружила, что рассылка госбанков, например «Почта банка», сопоставима с рассылкой не самых крупных частных банков, а условия для госбанков гораздо лучше. ФАС выявила иные дискриминационные условия, связанные с изменением условий договоров, но какие – не говорит. Представители операторов связи стоимости рассылок с количеством уведомлений не комментируют.

Рассмотрение дела «Мегафона» продолжится 16 мая. Представитель оператора отказался от комментариев до решения ФАС.

Представители Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, «Русского стандарта» и Райффайзенбанка отказались от комментариев. Представитель «Почта банка» не ответил на запрос.