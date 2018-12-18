ФАС оштрафовала МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» за внутрисетевой роуминг

Российские сотовые операторы приступили к отмене внутрисетевого роуминга в августе этого года Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Вымпелком», МТС и «Мегафон» за то, что те предоставляли абонентам услуги внутрисетевого роуминга по повышенным тарифам. Это следует из сообщения ведомства. Каждый оператор должен заплатить 737 500 руб., говорится в нем. Поскольку операторы добровольно устранили нарушения во время рассмотрения дел, ФАС не стала выдавать им обязательные предписания для отмены роуминга, отмечено в сообщении. В частности, операторы отменили платные роуминговые опции, напоминает ФАС.

Российские сотовые операторы приступили к отмене внутрисетевого роуминга в августе этого года – тогда они заявили о готовности исполнить соответствующее требование ФАС. Сначала от платы за входящие междугородные звонки в поездках отказался «Вымпелком», вслед за ним в начале сентября «Мегафон». Также в конце августа роуминг для большинства абонентов отменила МТС (для остальных отмена состоялась в сентябре).

Предписание об устранении необоснованной разницы в ценах в роуминге ФАС выдала еще в июле 2017 г. Весной 2018 г. операторы приравняли стоимость услуг в регионе пребывания к домашним, но ввели плату (5–5,5 руб. за минуту) за входящие междугородные звонки. ФАС решила, что операторы нарушили закон о защите конкуренции, поскольку устанавливали различные тарифы на одну и ту же услугу, не имея на это обоснования, и возбудила против них дела.

В 2017 г. МТС, «Вымпелком», «Мегафон», а также Tele2 заработали на внутрисетевом роуминге 30 млрд руб., говорил ранее гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.