Уволенные журналисты «Коммерсанта» отказались раскрыть источники

Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал The Bell свою версию причины увольнения журналистов Александр Астафьев / ТАСС

Журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова вынудили уволиться после их отказа назвать источники, информация от которых стала поводом для заметки о возможном уходе Валентины Матвиенко из Совета Федерации. Об этом говорится в открытом письме сотрудников издания, которое опубликовал в своем Facebook специальный корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных.

В письме говорится, что заметка соответствовала стандартам газеты, а ее авторы получили премию. Однако позже «акционер выразил неудовольствие статьей и потребовал раскрыть личности источников». Журналисты отказались это сделать и были уволены, а прямые обращения к акционеру и его представителю не повлияли на ситуацию. «Никаких компромиссов или других вариантов акционер не предложил», – сказано в письме. Сотрудники «Коммерсанта» предупредили, что из-за сложившейся ситуации «неопределенно долгое время» не смогут информировать читателей о российской политике.

Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский изложил The Bell свою версию происшедшего. По словам Стрешинского, ему «поступил сигнал» о том, что статья Сафронова и Иванова могла быть заказной. После этого он потребовал от главного редактора «Коммерсанта» Владимира Желонкина разобраться в ситуации. Но журналисты отказались раскрыть Желонкину источники и «доказать добросовестность своей работы». Желонкин предложил им уволиться и договорился с ними об увольнении по соглашению сторон с выплатой компенсаций. Но теперь Стрешинский как председатель совета директоров ИД намерен настаивать на увольнении по статье, сказал он The Bell. Стрешинский не уточнил, на каком основании будет требовать увольнения журналистов.

Об уходе специального корреспондента «Коммерсанта» Сафронова и заместителя редактора отдела политики Иванова стало известно утром 20 мая. Журналисты сообщили, что решение об их увольнении принял акционер из-за статьи о возможной отставке Матвиенко. Гендиректор и главный редактор издания Владимир Желонкин объяснил ситуацию нарушением редакционных стандартов при публикации этого материала. Он не уточнял, о каких нарушениях идет речь.

Представитель владельца ИД «Коммерсантъ» Алишера Усманова заявил «Ведомостям», что бизнесмен «не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов». По его словам, Усманов узнал об увольнении сотрудников «Коммерсанта» из СМИ. Пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко отказался комментировать увольнение журналистов.