Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»

Бизнесмен узнал об их уходе из публикаций в СМИ, сказал его представитель

Евгений Разумный / Ведомости

Владелец ИД «Коммерсантъ» Алишер Усманов прокомментировал массовый уход журналистов издания. Представитель бизнесмена сказал «Ведомостям», что Усманов «не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов».

«Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников «Коммерсанта» из сообщений прессы», – уточнил его представитель.

Ранее специальный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов сообщили, что покидают газету из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Журналисты уточняли, что решение об их уходе принял акционер. Гендиректор и главный редактор издания Владимир Желонкин объяснил решение расстаться с Сафроновым и Ивановым нарушением редакционных стандартов при подготовке заметки о Матвиенко. Он не уточнил, о каких конкретно нарушениях идет речь.

Одновременно с Сафроновым и Ивановым заявления об увольнении подали все сотрудники отдела политики «Коммерсанта» и курирующие их руководители. «Группой журналистов редакции газеты из соображений ложной солидарности и с целью оказания давления на руководство ИД было принято самостоятельное решение об увольнении. Не имею к ним профессиональных претензий, но не принимаю методов давления», – заявил «Ведомостям» Желонкин.

Пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко отказался комментировать «Ведомостям» увольнение журналистов. «Не вижу оснований, чтобы за комментарием обращаться к нам. Предлагаю все-таки все детали выяснять у главного редактора – директора ИД «Коммерсантъ», – отмечал он.

Заметка о возможной отставке Матвиенко была опубликована в «Коммерсанте» в середине апреля. В ней говорилось, что в мае спикер Совета Федерации обсудит с президентом Владимиром Путиным свой возможный уход. Наиболее вероятным кандидатом на ее место газета называла руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Усманов купил ИД «Коммерсантъ» у Бадри Патаркацишвили в 2006 г. До этого Патаркацишвили несколько лет владел издательским домом вместе с Борисом Березовским. Сумма сделки, по словам бизнесмена, составила около $200 млн. В «Коммерсантъ» входят одноименная ежедневная газета, журнал «Огонек», радиостанция «Коммерсантъ-FM» и ряд других изданий. Российский Forbes оценивает состояние Усманова в $12,9 млрд.