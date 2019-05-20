Представитель Матвиенко отказался комментировать увольнения в «Коммерсанте»

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Трейдинговые компании собираются поставлять загрязненную российскую нефть в Азию

Нефтетрейдинговые компании Vitol и Unipec собираются поставить загрязненную российскую нефть, от которой отказались европейские покупатели, в азиатские страны, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, в покупке около 700 000 тонн нефти с примесями заинтересованы китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Стоимость нефти определят после проверок качества. Vitol и Unipec не стали Reuters комментировать эту информацию.

Согласно источникам Reuters, китайским НПЗ недавно были показаны образцы загрязненной нефти марки Urals с содержанием органических хлоридов в диапазоне от 30 до 200 ppm (миллионных долей; единица измерения концентрации — «Ведомости») без упоминания цен. Покупатели с осторожностью относятся к загрязненной нефти, так как использовать ее можно только после многократного разбавления чистой нефтью. Концентрация органических хлоридов в нефти необходимо снизить до уровня, при котором переработка нефти становится безопасной для оборудования. Загрязненную нефть, прежде чем использовать, покупателю придется некоторое время хранить в специальных резервуарах, так как органический хлорид в сырой нефти может вызвать коррозию емкостей и разрушить очистительные установки на НПЗ, отмечает Reuters.

«Мне показали бочки с 200 ppm, и я сказал: «Нет, спасибо», — рассказал Reuters трейдер из Сингапура. «Логистика такой нефти очень сложная, и справиться с ней могут только крупные переработчики», — добавил он, отметив, что для груза с 200 ppm органического хлорида потребуется 20 грузов такого же объема для разбавления до нормального уровня в 10 ppm. По информации Reuters, для трейдеров оценка стоимости загрязненной нефти является самой сложной частью сделки. «Никто не знает, как эти бочки следует продавать... никто не знает, какую скидку давать», — сказал другой трейдер. Европейские трейдеры утверждают, что загрязненные грузы предлагаются со скидкой $10-20 за баррель, но очень мало покупателей проявляют интерес, пишет Reuters. «Мы не хотим брать эту нефть. Нефтеперерабатывающие заводы ранее пострадали из-за содержания хлорида, поэтому следует быть более осторожными», — заявил неназванный европейский покупатель. По оценкам Reuters, около 9 млн баррелей застряли в трубопроводе «Дружба» между Белоруссией и Германией. Чистая российская нефть марки Urals сейчас стоит около $74 за баррель.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщила о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. В свою очередь российская «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти мошенничеством. По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск.