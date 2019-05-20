Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Валентина Матвиенко и Алишер Усманов во время чемпионата мира по фехтованию в 2007 г. Замир Усманов / ТАСС

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook. По словам обоих журналистов, такое решение принял акционер. Они покидают издательский дом по соглашению сторон.

«С журналистами мы расстались, поскольку при подготовке заметки были нарушены редакционные стандарты «Коммерсанта», – объяснил уход Сафронова и Иванова гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин. Он не раскрыл, что именно нарушено, и отказался комментировать вмешательство акционеров. Помимо Иванова и Сафронова авторами материала были Наталья Корченкова, Анастасия Мануйлова и Олег Сапожков.

Заявления об увольнении подали все сотрудники отдела политики и курирующие их руководители, сообщил на своей странице в Facebook заместитель шеф-редактора «Коммерсанта» Глеб Черкасов. Заявления написали он сам, заведующая отделом Алла Барахова, ее заместитель Мария-Луиза Тирмастэ, корреспонденты Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Елизавета Миллер, Катерина Гробман, Всеволод Инютин, а также обозреватель Виктор Хамраев и специальный корреспондент Анна Пушкарская.

Материал о возможной отставке Матвиенко был опубликован 17 апреля. В нем говорилось, что в мае спикер Совета Федерации обсудит с президентом Владимиром Путиным свой возможный уход. Наиболее вероятным кандидатом на ее место назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Как отмечали авторы статьи, формальных оснований для перемещения Матвиенко с должности «не так много»: «Если только не предполагать, что она возглавит структуру, которую ей предстоит сделать влиятельной». Высокопоставленный федеральный чиновник в разговоре с изданием говорил, что рассматривается вариант с переходом Матвиенко на пост главы Пенсионного фонда России. В тот же день, когда в «Коммерсанте» появилась статья о возможном уходе Матвиенко с должности, об этом же сообщил «Дождь». Телеканал также писал, что ее на этой должности может сменить Нарышкин. Представитель СВР называл информацию о переходе Нарышкина в Совет Федерации слухами. Представитель Матвиенко также назвал информацию о ее отставке слухами.

Представитель владельца «Коммерсанта» Алишера Усманова не ответил на звонок «Ведомостей».

Это второй громкий скандал за два месяца в «Коммерсанте». В марте о своем увольнении из питерского бюро «Коммерсанта» сообщила корреспондент Мария Карпенко. Причиной стало то, что она вела свой Telegram-канал под названием «Ротонда». Сама она предполагала, что претензии вызвали критические замечания в адрес врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые она высказывала в «Ротонде». Желонкин тогда пояснял, что такой канал в Telegram, какой ведет Карпенко, – это уже не личная страница в соцсетях, а медиа. Согласно контрактам журналисты «Коммерсанта» не могут работать в других медиа, подчеркивал он.