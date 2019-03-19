«Коммерсантъ» расстался с журналистом из-за канала в Telegram

«Коммерсантъ» расстался с журналисткой из-за претензий к тому, что она пишет в своем Telegram-канале «Ротонда» Екатерина Шлюшен / RBC / TASS

Корреспондент питерского бюро «Коммерсанта» Мария Карпенко сообщила, что уволена из издательского дома из-за своего Telegram-канала «Ротонда». Канал посвящен политике и медиабизнесу в Санкт-Петербурге. Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин якобы сообщил журналистке, что посты в «Ротонде» противоречат редакционной политике издательского дома. Гендиректор также заявил, что такой активизм не совмещается с журналистским статусом, рассказала она.

Карпенко полагает, что претензии вызвали критические замечания в адрес врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые она высказывала в «Ротонде». Позднее Карпенко уточнила в разговоре с «Медиазоной», что контракт с ней расторгнут по соглашению сторон. Желонкин подтвердил «Ведомостям», что ИД расстался с Карпенко, поскольку такой канал в Telegram, как «Ротонда», – это уже не личная страница в соцсетях, это медиа. Согласно контрактам журналисты «Коммерсанта» не могут работать в других медиа, указывает он.

Канал «Ротонда» Карпенко ведет с коллегой из интернет-издания «Фонтанка» Ксенией Клочковой. Сейчас у канала более 6800 подписчиков. В нем Карпенко и Клочкова пишут то, что не входит в их журналистские тексты, и выкладывают фотографии с политических мероприятий. В последнее время авторы канала много писали об отношениях петербургских властей с журналистами. Карпенко просила Смольный объяснить избирательность пресс-службы к сотрудникам СМИ: на мероприятия с врио губернатора Петербурга, по ее наблюдениям, приглашались только близкие к петербургской администрации издания.

Два журналиста «Коммерсанта» анонимно сообщили «Ведомостям», что впервые слышат, что ведение каналов в Telegram как-то ограничено для сотрудников ИД.

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник в своем Twitter назвал Карпенко одним из лучших журналистов города, а ее увольнение – «позорным».

Беглов занял пост врио губернатора Петербурга в октябре 2018 г. Президент Владимир Путин предложил ему возглавить Петербург до губернаторских выборов, которые пройдут в сентябре 2019 г. Официально выборы еще не назначены, а Беглов не объявлял о планах в них участвовать. Но телерадиокорпорация BBC со ссылкой источник, близкий к Кремлю, сообщала, что выдвижение Беглова будет зависеть от того, какой поддержкой горожан он заручится до мая, когда начнутся официальные процедуры, связанные с выборами. Сейчас электоральный рейтинг Беглова ниже 40%, говорил собеседник BBC, близкий к предвыборному штабу.