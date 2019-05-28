Александр Малис покинет «Связной»

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сотовый ритейлер «Связной» завершил слияние с «Евросетью» и меняет гендиректора, говорится в сообщении компании. С 1 июня Александр Малис покидает свой пост, его займет старший вице-президент по коммерческой деятельности группы Оксана Гуськова. Прежде она работала в PepsiCo Russia, «Вимм-билль-данне», «Русагро», «Мистрале» и в 2018 г. перешла в «Связной», сообщает компания.

Объединение «Связного» и «Евросети» завершилось в мае прошлого года. По условиям сделки SLV Олега Малиса принадлежит 75% минус 1 акция объединенного ритейлера, «Мегафону» – 25% плюс 1 акция. «Мегафон» консолидировал 100% «Евросети» в конце февраля 2018 г. Ранее ритейлер поровну принадлежал «Мегафону» и «Вымпелкому». «Мегафон» выкупил 50% сети у «Вымпелкома», а тот, в свою очередь, купил половину розничных салонов «Евросети» – примерно 1800 магазинов.

В отчете за II квартал 2018 г. «Мегафон» оценил стоимость доли в «Связном» в 15,4 млрд руб. Таким образом, весь «Связной» можно оценить приблизительно в 62 млрд руб.

«Это одна из сложнейших сделок, которые вообще совершались на рынке, не только в России. Все-таки «Связной» и «Евросеть» – это компании, в каждой из которых по 25 000 человек работало, со сложными бизнес-процессами, очень разными», – комментировал слияние в интервью «Ведомостям» в ноябре 2018 г. Александр Малис.

Малис также обещал, что бренд «Евросети» прекратит существование и его сменит новый бренд. Представитель объединенной компании подтвердил эти планы.