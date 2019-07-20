В России появится реестр отечественной электроники и телеком-оборудования

В России с 1 сентября будет создан реестр отечественного радиоэлектронного оборудования, в который войдет также и телекоммуникационное оборудование. Постановление о создании реестра подписал премьер Дмитрий Медведев 10 июля, оно опубликовано на портале правовой информации 19 июля.

В реестр войдут компьютерное оборудование, бытовая техника, волоконно-оптические кабели, электродвигатели, электрическое осветительное оборудование и другая радиоэлектроника. Принимать решение о включении компаний и их продукции в реестр будет Минпромторг.

Госзаказчики при закупках должны будут сверяться с реестром, следует из документа. Если на конкурс поданы две заявки от поставщиков оборудования из реестра, заказчик обязан отклонить все предложения иностранных производителей. Исключение: оборудование в реестре не соответствует техническим, функциональным и эксплуатационным требованиям заказчика.

Постановление также дает продукции из реестра преференции в конкурсах госкомпаний: ее стоимость будет оцениваться со скидкой 30%, а контракт заключаться по полной цене.

Создать реестр в январе поручил вице-премьер Максим Акимов. В феврале Минпромторг опубликовал проект постановления о создании реестра: предполагалось, что госзаказчики вообще не смогут покупать иностранное оборудование, если его аналоги есть в реестре, а вендорам должны были отказывать на конкурсе при наличии хотя бы одной заявки с оборудованием из реестра. Представитель Минпромторга объяснял, что правило отказывать иностранному поставщику при наличии двух заявок российских производителей действует с 2016 г., но, как правило, приходит только один отечественный вендор (второго отечественного технического решения просто нет), и в итоге российским поставщикам приходится соревноваться на равных с иностранными игроками. Но по результатам межведомственного согласования от этого пункта пришлось отказаться, говорит представитель Минпромторга. В частности, было замечание ФАС: механизм «второй лишний» мог привести к ограничению конкуренции и монополизации рынка, а это помешало бы экономить бюджетные средства.

Постановление в такой редакции не поможет импортозамещению, категорична президент Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Аппалонова. Заказчик сможет сформировать требования под конкретное зарубежное оборудование так, чтобы оборудование из реестра не могло им полностью удовлетворять. Например, можно прописать требования совместимости с уже используемым оборудованием и таким образом сформировать техническое задание под оборудование Huawei – тогда любое отечественное оборудование отсекается еще до торгов, подтверждает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. Обосновать невозможность покупки российского оборудования слишком просто, а ответственность за нарушения в постановлении не прописана, сетует Аппалонова. К тому же госзаказчики, как правило, закупают телекоммуникационные услуги, а само оборудование остается на балансе исполнителя – значит, такие закупки не подпадут под действие постановления, добавляет Аппалонова.

«Мы видим множество примеров, когда конкурсная документация формируется под конкретное зарубежное оборудование при наличии российских аналогов», – поддерживает представитель «Ростеха». В России создаются системы хранения данных: отечественное производители занимают около 40% внутреннего рынка по количеству поставленных единиц оборудования, но в выручке их доля – всего 10%, приводит он пример. Это говорит о том, что основные потребители, в первую очередь госзаказчики, приобретают более дорогие иностранные системы хранения данных, заключает он. И все же создание реестра отечественного оборудования и точечные меры по ограничению зарубежной продукции могут помочь продвижению российских производителей, считает он. Но необходимы и другие меры: например, возможность отмены закупок на уровне комиссии по импортозамещению, квотирование российской продукции при госзакупках, расширение полномочий ФАС, призывает представитель госкорпорации.

Аналогичный реестр для программного обеспечения с 2016 г. ведет Минкомсвязи. Госорганы должны закупать ПО из реестра, а если нужный софт отсутствует или не подходит, то заказчик должен обосновать это. Но часто такие обоснования пишутся с нарушениями. В 2017–2018 гг. федеральные органы подготовили 656 обоснований, из них нарушения были допущены в 121, пришли к выводу аудиторы Счетной палаты в феврале. Всего госорганы за этот период купили софта на 17,2 млрд руб., при этом закупки на 3,3 млрд прошли с нарушениями – госорганы пытались купить софт, не включенный в реестр.