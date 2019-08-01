Роскомнадзор пригрозил британским СМИ в России ответными мерами

Одной из целей зеркального ответа Роскомнадзора может стать Русская служба BBC Andrew Winning / Reuters

Роскомнадзор в ближайшие дни предложит поправки в закон «О средствах массовой информации», которые позволят давать зеркальный ответ на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом.

Поводом для поправок Роскомнадзор посчитал штраф, наложенный несколько дней назад британским медиарегулятором Ofcom на RT. Канал был оштрафован на 200 000 фунтов стерлингов за «нарушение принципа беспристрастности». «Цель поправок – приведение в соответствие с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России», – говорится в сообщении Роскомнадзора. Какие конкретно поправки будут предложены, служба не уточнила.

Телеканал RT в течение шести недель семь раз был замечен в пристрастном освещении дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии газом «Новичок» и войны в Сирии, пишет The Guardian. Канал нарушил правила регулятора о том, что «новости в любой форме должны сообщаться с должной точностью и беспристрастностью».

Результаты расследования деятельности телеканала, которое длилось с марта 2018 г., регулятор опубликовал еще в конце 2018 г. Ofcom назвал нарушения очень серьезными, и у него было несколько вариантов наказать RT – начиная от штрафа и заканчивая отзывом лицензии. В ответ на предупреждение о возможном отзыве лицензии российские власти пригрозили закрыть все британские СМИ в России. «Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT», – говорила представитель МИДа Мария Захарова.

В итоге телеканал сохранил лицензию и продолжил вещание в Великобритании. Ofcom назвал такое решение справедливым, так как «на сегодняшний день мы не зафиксировали каких-либо дальнейших нарушений Russia Today наших правил беспристрастности».

Сам RT назвал решение Ofcom оштрафовать телеканал до судебного решения возмутительным. «Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT. При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в «недостаточной беспристрастности», – говорится в сообщении RT.

RT работает с юристами, чтобы оспорить в суде решение Ofcom, рассказала «Ведомостям» главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Регулятор так и не нашел у нас никаких фейковых новостей и влепил нам космический штраф по надуманным претензиям», – сказала она.

Ofcom уже не раз расследовал деятельность RT в Великобритании по просьбам зрителей и местных чиновников, жаловавшихся на предвзятость канала. Так, в 2014 г. Ofcom решил, что российский канал неточно и небеспристрастно освещал войну на Украине и в Сирии. Ofcom сообщил, что выявил существенные недостатки в трех программах в эфире RT в марте и июле прошлого года. В одном из документальных фильмов, в котором правительство Украины было обвинено в геноциде, не были приведены другие точки зрения, сообщил регулятор в ответ на жалобы зрителей.

В ответ на действия британского регулятора Роскомнадзор в декабре 2018 г. начал проверку телеканала BBC World News, а также ресурсов BBC в интернете. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что проверка Роскомнадзора – реакция на действия Лондона в отношении RT. Роскомнадзор выявил нарушения британской компанией требований вещательной лицензии. Каких именно, представитель Роскомнадзора не сообщал.

«Ведомости» направили запрос службе.