Технологии

Новости

Британский регулятор оштрафовал телеканал RT на $250 000 за необъективность

Британский регулятор в области медиа и телекоммуникаций Ofcom оштрафовал телеканал RT (ранее Russia Today) на $250 000 за несоблюдение правил вещания и необъективность при освещении некоторых событий, говорится в сообщении регулятора. Особенно Ofcom обеспокоила частота нарушений правил RT в течение короткого периода времени.

Ofcom ранее пришел к выводу, что RT пристрастно освещал события во время конфликта в Сирии и дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Регулятор нашел существенные нарушения в трех программах телеканала: в них не было альтернативных точек зрения. В конце 2018 г. Ofcom опубликовал расширенные итоги расследования работы RT, согласно которым телеканал нарушил правила вещания и был необъективен в семи программах, вышедших за шесть недель с 17 марта по 26 апреля 2018 г.

Регулятор отметил, что при выборе наказания для телеканала он учел действия RT по устранению нарушений. «Мы также не зафиксировали каких-либо дальнейших нарушений наших правил RT вплоть до сегодняшнего дня», – говорится в сообщении Ofcom. Регулятор подчеркнул, что дождется решения суда по заявлению RT о пересмотре решений Ofcom и до этого решения применять санкции к телеканалу не будет.

Пресс-служба RT назвала решение Ofcom возмутительным, поскольку оно было принято до решения суда, который «должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT». В RT отметили, что сумма штрафа значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию.