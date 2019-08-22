МТС и «М.видео» организуют совместную розничную сеть

Андрей Гордеев / Ведомости

Сотовый оператор МТС и группа «М.видео-Эльдорадо» открыли совместные розничные магазины электроники. Первый магазин под общим брендом «МТС + М.видео» открылся на улице Рождественке, сообщили управляющий директор m_mobile группы «М.видео-Эльдорадо» Андрей Губанов и вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

По сути, это магазин формата m_mobile, только меньшей площади: 100 кв. м против обычных для m.mobile 250–300 кв. м. Товары в магазине также формата m.mobile: смартфоны, ноутбуки, умные гаджеты, аксессуары, игровые консоли. Но еще в магазине можно оформить сервисные услуги МТС.

Алена Сухаревская / Ведомости

Для этого в магазине установлены специальные стойки, за которыми сотрудники МТС оформляют сим-карты, подписки на смартфоны, карты МТС-банка и другие услуги МТС. Сотрудничество двух брендов должно увеличить покупательский трафик и выручку на магазин, надеется Губанов. Расходы на первый магазин партнеры делят пополам, доходы – по партнерской модели, но как по ней распределяются деньги, не говорят.

До конца 2019 г. партнеры собираются открыть еще два подобных магазина, их площадь должна быть несколько больше, надеется Галактионова. Откроются ли и еще магазины нового формата, будет зависеть от его популярности у покупателей и экономической успешности магазинов, предупредил Губанов.

Во вторник, 20 августа, МТС заявила, что закроет 200–300 розничных салонов до конца 2019 г.: это около 5%, сейчас у МТС около 5880 салонов, включая работающие по франшизе. Закрытие салонов не связано с тестированием нового формата, но подобные партнерства позволяют МТС оптимизировать затраты на розницу и быть уверенной, что сокращение розничных магазинов не приведет к падению продаж, объясняет Галактионова. Несколько месяцев назад МТС поставила стойки в крупных магазинах «М.видео» в Москве – для оформления своих услуг. Сейчас их десяток, эксперимент оказался успешным и быстро окупается, партнеры обсуждают новые точки в магазинах в регионах, радуется она.

В июле 2019 г. – после четырехлетнего перерыва – МТС возобновила сотрудничество со «Связным»: объединенная компания «Связной-Евросеть» вернулась к продаже контрактов МТС более чем в 5000 своих магазинов по всей России. Это также поможет МТС сокращать собственную розницу, отметила Галактионова.

«М-видео-Эльдорадо» продает у себя в магазинах сим-карты и других операторов, но партнерских проектов в рознице ни с кем, кроме МТС, нет, сообщила представительница ритейлера Валерия Андреева. Ограничений на переговоры с другими операторами нет, но пока «М.видео» их не ведет, заключает она.