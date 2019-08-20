МТС может остаться на Нью-Йоркской бирже

Евгений Разумный / Ведомости

МТС продолжает рассматривать все варианты, включая сохранение текущей структуры листинга, рассказал президент МТС Алексей Корня на пресс-конференции: «Мы практически закончили консультации с акционерами, ведем внутренние обсуждения. Практически все варианты, включая вариант сохранения текущей структуры листинга, остаются». Менеджмент оператора даст окончательные рекомендации совету директоров через пару месяцев, уточнил Корня.

С учетом косвенного владения МТС принадлежит АФК «Система» на 55,64%. Чуть менее 37% капитала МТС представлено в виде ADR и около 8% – в виде обыкновенных акций, торгующихся на Московской бирже.

Сообщения, что МТС обсудит с инвесторами значимость листинга на Нью-Йоркской бирже и распределение акций в свободном обращении, появились в феврале 2019 г. В начале июля «Интерфакс» со ссылкой на обзор «Ренессанс капитала» указывал, что одной из альтернатив для МТС может стать выход на Лондонскую биржу (LSE). Компания тогда не комментировала это сообщение – но указывала, что МТС видит стратегические преимущества в увеличении оборота торгов акциями на Московской бирже. «Главное, что речь не идет об изменении публичного статуса: мы подтверждаем приверженность его сохранению», – говорил Корня в интервью «Ведомостям» в июле.

«В существующих экономических и геополитических условиях листинг в Нью-Йорке не дает нам каких-то дополнительных преимуществ с точки зрения капитализации нашего телекомактива», – объяснял президент АФК «Система» Андрей Дубовсков в интервью «Ведомостям» в мае 2019 г.

МТС закроет 300 розничных салонов до конца 2019 г., анонсировала первый вице-президент оператора по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова: сейчас у МТС около 5900 салонов (включая работающие по франшизе).

«Обычно за лидером такие действия предпринимают другие игроки на рынке <…>. Мы видим все предпосылки для всех игроков на рынке оптимизировать розничный формат и количество точек и думаем, что индустрия пойдет в этом направлении», – прогнозирует Галактионова. Планы на 2020 г. она не обнародовала, а представитель оператора раскрыть их отказался.

В июле 2019 г. – после четырехлетнего перерыва – МТС возобновила сотрудничество со «Связным»: объединенная компания «Связной – Евросеть» стала продавать контракты МТС более чем в 5000 магазинов по всей России. Это тоже способствует сокращению собственной розницы МТС, признала Галактионова. Причиной конфликта было то, что «Связной» продавал контракты не только МТС, но и ее конкурентов. Посетителям ритейлера активно предлагалось купить сим-карты других операторов, а контракты МТС раздавались покупателям бесплатно при покупке других товаров, гласило сообщение оператора.

Сокращать и оптимизировать розницу в среднесрочной перспективе обещал и президент МТС Алексей Корня в интервью «Ведомостям»: «Сейчас у всех операторов большой тройки избыточная розница. Мы все сталкиваемся сегодня с новыми вызовами, которые потребуют пересмотра действующей модели. Во-первых, увеличивается срок замены телефонного оборудования, потому что пользовательский опыт даже флагманских моделей смартфонов не сильно отличается от предыдущего. То есть люди стали реже покупать телефоны. Во-вторых, все уходит в онлайн. В этом году онлайн-рынок продаж телефонов вырос более чем на 30%, тогда как весь рынок гаджетов в целом – в пределах 10%. В-третьих, люди все больше уходят из уличного розничного ритейла в торговые центры».

При раскрытии квартальных результатов в начале августа «Мегафон» обещал потратить на обновление своих салонов 2 млрд руб. за несколько лет, о закрытии салонов речи не шло. Сейчас у «Мегафона» работает более 4000 монобрендовых розничных салонов, включая работающие по франшизе. Любые изменения, которые будут улучшать экономические показатели розничной сети, оператор поддержит, передал через представителя коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон. «Мегафон» внимательно следит за рынком мобильной розницы, так как считает количество салонов завышенным для текущей рыночной ситуации, отметил он.

У Tele2 – около 3400 монобрендовых салонов (все по франшизе), оператор не планирует сокращать розничную сеть, заявил его представитель.

У «Вымпелкома» – около 3000 монобрендовых салонов и 1700 по франшизе. Вопрос в реальном исполнении сокращения розницы, а не просто декларировании намерений, скептичен представитель «Вымпелкома». Розница всех игроков сейчас действительно избыточна, но в силу конкуренции все сохраняют ее, соглашается он.