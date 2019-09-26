Единым измерителем телерекламы хочет быть Mediascope и еще три компании

С победителем конкурса Роскомнадзора будет заключен контракт на три года

Максим Стулов / Ведомости

Заявку на конкурс, на котором будет выбран единый измеритель рекламы на телевидении, подали четыре компании, рассказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора: Mediascope (эта компания сейчас меряет рекламу), Media Hills, «Ромир панель» и «Агентство 2», партнер «Триколор ТВ».

15 дней после даты окончания приема заявки будут проверяться на полноту и достоверность сведений, после чего Роскомнадзор определит компании, допущенные к конкурсу. 20 ноября состоится сам конкурс и будет выбран единый измеритель рекламы на телевидении.

Более 20 лет в России телезрителей считала компания TNS (сейчас Mediascope). Рейтинги TNS – это общепризнанная валюта рынка, именно они используются при продаже рекламы на каналах. Рейтинги программ и каналов вычислялись с помощью специальных счетчиков аудитории, так называемых пиплметров, которые установлены в 5400 домохозяйствах в городах с населением более 100 000 человек.

С сентября 2016 г. право измерять аудиторию российских каналов осталось только у компании, которая получила на это полномочия от Роскомнадзора, – такие поправки были внесены в закон о СМИ в начале 2016 г. Поправки также ограничили долю иностранного владения у возможных претендентов – не более 20%. Сбор и экспертизу заявок осуществляет Роскомнадзор. Выбор единого измерителя происходит на комиссии по единым телеизмерениям. В 2016 г. комиссия решила, что заниматься телеизмерениями будет только одна компания. С победителем подписывается контракт на три года.

Толчком для изменения законов было прежде всего недовольство крупнейших телекомпаний тем, как делала свои подсчеты TNS, рассказывали «Ведомостям» сотрудники телекомпаний. Вторым фактором, по их словам, стала нарастающая паранойя чиновников – они боялись влияния иностранцев на крупнейшие медиа в стране, а подсчет телезрителей влияет на распределение рекламных потоков среди телеканалов. Единственным владельцем TNS до лета 2016 г. была Kantar Media, входящая в британский медиахолдинг WPP.

1,4 млрд руб. составила сумма кредита «ВЦИОМ-медиа» у банка ВТБ, чтобы госкомпании расплатиться за 80% TNS. Источники «Ведомостей» говорили, что эта сумма близка к тому, сколько ВЦИОМ согласился заплатить в 2016 г. за контроль в TNS

После вступления в силу поправок об иностранцах у измерителя компании TNS пришлось сменить структуру собственников, чтобы сохранить присутствие на российском рынке. Kantar продала 80% TNS ВЦИОМу, подконтрольному государству, затем компания была переименована в Mediascope.

Предыдущего единого измерителя комиссия выбирала в конце 2016 г. Претенденты были те же: Mediascope, Media Hills, Romir и партнер «Триколор ТВ». Контракт был заключен с Mediascope сроком на три года.

Представители Mediascope и Media Hills подтвердили подачу заявок «Ведомостям». Представители компаний «Агентство 2» и Romir пока не ответили на запросы «Ведомостей».