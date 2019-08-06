Телеканалы все быстрее теряют рекламу

Их доходы во II квартале сократились еще больше, чем в начале года

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На рынок ТВ-рекламы негативно действует снижение телесмотрения и увеличение популярности интернета Владимир Смирнов / ИТАР-ТАСС

Компании все быстрее сокращают затраты на продвижение в телеэфире – во II квартале рынок ТВ-рекламы упал сильнее, чем в начале года, рассказали «Ведомостям» пять сотрудников крупных телекомпаний и сотрудники двух рекламных групп. В июне рынок упал по сравнению с тем же месяцем 2018 г. почти на 19%, знают два собеседника «Ведомостей» и добавляют, что это сильное падение даже с учетом высокой базы июня – июля 2018 г., когда каналы хорошо заработали на показе чемпионата мира по футболу. В целом за первые шесть месяцев этого года рынок сократился на 9–10%, знают три собеседника «Ведомостей». Если не учитывать такие крупные мероприятия, как чемпионат по футболу, зимние Олимпийские игры в Южной Корее, предвыборную президентскую кампанию, падение составляет 7%, говорит еще один собеседник.

Показатели II квартала сопоставимы с первым, возражает представитель Национального рекламного альянса (НРА), но конкретных цифр не раскрывает. Этот альянс, учрежденный крупнейшими телехолдингами, контролирует 90% рекламы в стране. Официальные данные по рекламному рынку за полугодие Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) опубликует до конца августа. В I квартале рекламодатели сократили расходы на продвижение в эфире на 6% до 41,5–42 млрд руб., сообщала ассоциация, тогда рынок ушел в минус впервые за четыре года.