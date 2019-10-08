Эксперты и чиновники раскритиковали идею блокировать пользователей email и мессенджеров

Сенатор Андрей Клишас ищет все новые способы борьбы со злоумышленниками в интернете Валерий Шарифулин / ТАСС

Группа сенаторов во главе с председателем конституционного комитета Андреем Клишасом (один из инициаторов закона о «суверенном интернете») во вторник внесла в Госдуму законопроект о блокировке пользователей электронной почты и мессенджеров за распространение запрещенной информации. Сейчас блокировать аккаунты пользователей могут только сами сервисы за нарушение правил сообщества.

В 2019 г. рассылка по электронной почте заведомо ложных угроз терактов приобрела массовый характер, напоминают авторы в пояснительной записке, так что блокировка отдельных сообщений злоумышленников неэффективна. Поэтому они настаивают, чтобы почтовые сервисы и мессенджеры блокировали именно аккаунты в течение суток после получения требования Роскомнадзора. После этого пользователь не сможет отправлять сообщения, а будет ли он их получать, определит правительство, которое должно разработать порядок блокировки, поясняет соавтор поправок Людмила Бокова. О рассылке запрещенной информации уполномоченные органы будут узнавать из жалоб граждан, настаивает она: «Сами операторы почтовых сервисов и мессенджеров переписку читать не будут».

Это вторая версия проекта о блокировке пользователей: июльский вариант предполагал еще и обязательную идентификацию пользователей почты через номера мобильных телефонов, но от этой нормы авторы отказались. Аналогичное требование с весны введено в отношении мессенджеров, но, как объясняли «Ведомостям» сотрудники операторов связи, фактически не действует.

С 2018 г. работающие в России мессенджеры уже обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора отдельные сообщения с запрещенной информацией, оскорблениями власти и фейковыми новостями. Формально это касается только тех ресурсов, которые зарегистрировались в реестре организаторов распространения информации от Роскомнадзора. Но такие крупные мессенджеры, как WhatsApp, Facebook Messenger и Viber, в нем до сих пор не значатся, а Telegram и вовсе заблокирован в России. О случаях требований блокировки подобных сообщений со стороны чиновников ничего не известно – в реестрах Роскомнадзора такой информации нет. Представитель ведомства отказался отвечать на вопрос, отправляло ли оно запросы владельцам мессенджеров на блокировку сообщений.

Представитель Минкомсвязи от комментариев отказался. Человек во внутриполитическом блоке Кремля называет законопроект инициативой сенаторов: «С нами не согласовано, мы его не видели».

Представители Facebook (управляет также WhatsApp), Google и Mail.ru Group не ответили на запросы «Ведомостей». Представитель «Яндекса» от комментариев отказался.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты и чиновники раскритиковали поправки. Опасно вносить законы, которые дискредитируют власть в глазах граждан и к тому же технически нереализуемы, говорит человек в Минкомсвязи: «Опыт блокировки Telegram некоторых ничему не научил». Иностранные ресурсы вряд ли будут исполнять требования российских властей о блокировке пользователей, считает другой профильный чиновник: «И что тогда? Блокировать сами сервисы толком мы не умеем». Какой смысл блокировать аккаунт, если тут же можно завести десятки новых, удивляется аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Интернет в России изначально был территорией свободы, а власти к этому относились спокойно, потому что главным считался контролируемый ими телевизор, напоминает политолог Алексей Макаркин. Но молодые россияне включают телевизор крайне редко, политическая значимость интернета выросла и теперь «китайскую стену» начали создавать на ходу, говорит эксперт.

Когда государство вводит запреты, оно не слишком заботится о том, как именно они будут реализовываться, отмечает политолог Аббас Галлямов: «Пока в стране царит подходящая политическая атмосфера – тогда и надо ковать железо, в нюансах разбираться некогда». Политическая ситуация сейчас не слишком благоприятна для власти и ставка на административное регулирование политического процесса является, по сути, единственно возможной, считает эксперт: «Рассчитывать на лояльность избирателя уже нельзя, остается только задавить его с помощью репрессивных механизмов».