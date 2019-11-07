Главным редактором телеканала «Дождь» назначен Тихон Дзядко
Главным редактором «Дождя» станет Тихон Дзядко, сообщается на сайте телеканала. Он сменит Александру Перепелову, которая проработает на этом посту до 31 декабря. О ее уходе с должности «Дождь» сообщил накануне, 6 ноября. Телеканал отмечал, что она продолжит сотрудничать с «Дождем» в новом качестве.
До назначения главредом «Дождя» Дзядко занимал пост заместителя главного редактора RTVi. В разные годы журналист был корреспондентом и ведущим радиостанции «Эхо Москвы», соведущим программы «Дзядко3» и ведущим новостей на телеканале «Дождь».
Исполнять обязанности главного редактора «Дождя» Перепелова стала с августа 2017 г., после того как занимавший эту должность Роман Баданин уехал на учебу в Стэнфордский университет (Калифорния). Баданин возглавил редакцию в 2016 г., до этого главным редактором был Михаил Зыгарь.
В феврале гендиректор телеканала Наталья Синдеева заявила об изменении организационной структуры «Дождя». По ее словам, программы будут выпускать продюсерские центры, у каждого из которых будет свой руководитель. В свою очередь редакционную политику будет определять новый коллегиальный орган – продюсерский комитет, состоящий из руководителей продюсерских центров, поясняла Синдеева. Будет ли сохранена должность главного редактора, еще не решили, утверждала гендиректор. Источник «Ведомостей», близкий к «Дождю», рассказал, что Перепелова продолжит работать на телеканале, но ее будущая должность пока неизвестна.
Телеканал «Дождь» начал вещать в апреле 2010 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», 95% ООО «Телеканал «Дождь» принадлежит Синдеевой, еще 5% – Вере Кричевской. Деньги на создание телеканала выделил Александр Винокуров, муж Синдеевой.