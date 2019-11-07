Главным редактором телеканала «Дождь» назначен Тихон Дзядко

В феврале гендиректор телеканала Наталья Синдеева заявила об изменении организационной структуры «Дождя». По ее словам, программы будут выпускать продюсерские центры, у каждого из которых будет свой руководитель. В свою очередь редакционную политику будет определять новый коллегиальный орган – продюсерский комитет, состоящий из руководителей продюсерских центров, поясняла Синдеева. Будет ли сохранена должность главного редактора, еще не решили, утверждала гендиректор. Источник «Ведомостей», близкий к «Дождю», рассказал, что Перепелова продолжит работать на телеканале, но ее будущая должность пока неизвестна.