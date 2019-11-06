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Телеканал «Дождь» объявил о смене главного редактора

Александра Перепелова покинет должность главного редактора телеканала «Дождь» 31 декабря, сообщается на сайте телеканала. По ее словам, которые приводятся в сообщении, она может продолжить сотрудничать с «Дождем» в новом качестве.

Новый главред будет назван в ближайшие дни, отмечается в сообщении. Перепелова и гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева отказались назвать имя в разговоре с «Ведомостями».

Перепелова стала и. о. главного редактора «Дождя» в 2017 г. после того, как занимавший должность Роман Баданин уехал на учебу в США. Он, в свою очередь, в 2016 г. сменил на этом посту Михаила Зыгаря.

В феврале этого года гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева сообщала, что телеканал меняет организационную структуру. Она рассказывала, что программы будут производить продюсерские центры и у каждого из них будет свой руководитель. Общую редакционную политику «Дождя» будет определять новый коллегиальный орган – продюсерский комитет, в который войдут руководители продюсерских центров, отмечала Синдеева. Сохранится ли должность главреда, пока не решили, говорила гендиректор. Источник, близкий к «Дождю», сообщал, что Перепелова продолжит работать на телеканале, но ее будущая должность пока не известна.

Канал «Дождь» запущен в апреле 2010 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Телеканал «Дождь» владеют Синдеева (95% долей) и Вера Кричевская (5%). Инвестировал в создание проекта Александр Винокуров, муж Синдеевой.