Главный редактор «Дождя» Роман Баданин уезжает учиться в США

Он сохранит должность на время учебы, операционно управлять каналом будет другой сотрудник

Главный редактор телеканала «Дождь» Роман Баданин поступил в Стэнфордский университет (находится в штате Калифорния) и уезжает туда учиться в сентябре, рассказали «Ведомостям» три сотрудника телеканала. Они не знают, кто вместо Баданина будет управлять каналом. Баданин от комментариев отказался.

Его знакомый говорит, что тот сохранит свою должность на время учебы (то есть до июня 2018 г.), а операционно управлять «Дождем» будет другой человек. Кто это будет, пока не решено, настаивает он. Но задача – сделать так, чтобы продолжать развиваться в новом направлении, дальше находить эксклюзивные новости, новые подходы к темам, утверждает собеседник «Ведомостей».

Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева подтвердила «Ведомостям», что Баданин после отъезда на учебу сохранит должность: «Все решения по управлению мы с Ромой примем до конца лета».

Есть несколько кандидатур на временную замену Баданину, рассказал источник, близкий к акционерам канала, и все это действующие сотрудники «Дождя»: «Человек выбирается внутри».

Баданин стал главным редактором «Дождя» в прошлом июле. Он заменил Михаила Зыгаря, который ушел с канала в декабре 2015 г. До этого Баданин был главным редактором сайта РБК. Он покинул медиахолдинг РБК в прошлом мае вместе с шеф-редактором объединенной редакции Елизаветой Осетинской в знак протеста после увольнения главного редактора газеты РБК Максима Солюса. Вслед за ними из объединенной редакции ушли больше 20 ключевых журналистов. Часть из них потом перешла на «Дождь» вслед за Баданиным.

Баданин в Стэнфорде станет стипендиатом программы по журналистике имени американского издателя Джона Найта, знают собеседники «Ведомостей». По этой программе в университете сейчас учится Осетинская. Год назад она также предполагала, что уедет учиться, но сохранит на это время должность шеф-редактора.

«Дождь» запущен в апреле 2010 г. В среднем в месяц канал смотрят 4,7 млн человек, из них 2,5 млн – через сайт самого «Дождя». Эти данные на сентябрь 2016 г. приведены на сайте телекомпании, более свежих данных нет.

Компания зарабатывает как на рекламе, так и на платной подписке – в прошлом сентябре у компании было более 70 000 подписчиков (данные на сентябрь 2016 г.). По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Телеканал «Дождь» владеет Синдеева (95% долей) и Вера Кричевская (5%). Инвестировал в создание проекта Александр Винокуров, муж Синдеевой.

Синдеева отказалась раскрыть структуру акционеров и финансовые результаты за 2016 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. выручка «Дождя» составила 367,3 млн руб., чистый убыток – 75,4 млн руб. (РСБУ).