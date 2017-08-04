Александра Перепелова будет исполнять обязанности главного редактора «Дождя»

Исполняющей обязанности главного редактора телеканала «Дождь» назначена Александра Перепелова, сообщил в своем Telegram-канале журналист BBC Петр Козлов. Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева подтвердила это «Ведомостям». При этом действующий главный редактор канала Роман Баданин продолжит участвовать в жизни «Дождя», подчеркивает она: он будет раз в неделю участвовать в летучках, а журналисты смогут советоваться с ним по любым важным вопросам.

До сих пор Перепелова была заместителем главного редактора «Дождя». Каналу потребовался и. о. главного редактора, поскольку Баданин поступил в Стэнфордский университет (находится в штате Калифорния) - он уедет туда учиться в конце августа. Об этом стало известно в апреле, и уже тогда Синдеева говорила, что Баданин на время учебы сохранит свою должность и что, скорее всего, его заменит один из действующих сотрудников компании.

Перепелова работает на «Дожде» около шести лет и начинала как креативный продюсер утреннего шоу, уточнила Синдеева.

Канал «Дождь» запущен в апреле 2010 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Телеканал «Дождь» владеет Синдеева (95% долей) и Вера Кричевская (5%). Инвестировал в создание проекта Александр Винокуров, муж Синдеевой. Синдеева отказалась раскрыть структуру акционеров и финансовые результаты за 2016 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. выручка «Дождя» составила 414,7 млн руб., чистая прибыль – 7,7 млн руб. (РСБУ).

В среднем в месяц канал смотрят 4,7 млн человек, из них 2,5 млн – через сайт самого «Дождя». Эти данные на сентябрь 2016 г. приведены на сайте телекомпании, более свежих данных нет.