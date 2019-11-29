Финансовый фишинг в России стал гораздо менее выгодным

Фишинг – способ обмануть пользователя, выудить у него пароль, номер кредитной карты и другую конфиденциальную информацию. В силу своей дешевизны и эффективности фишинг остается распространенным инструментом для проникновения в инфраструктуру организаций: около 70% сложных целенаправленных атак на банки начинаются с фишинга, говорит Антон Юдаков, операционный директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC «Ростелекома». «Отрасль как одна из самых зрелых довольно эффективно борется с фишингом, что заставляет киберпреступников искать новые методы социнженерии и усложнять атаки. Фишинговые рассылки, ориентированные на банки, на 60% чаще включают персонификацию – обращение к жертве по имени, упоминание реальных рабочих обязанностей сотрудника и т. д.», – рассуждает эксперт.