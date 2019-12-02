Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты
Президент Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Его внесли в госдуму представители всех парламентских фракций, он вступит в силу 1 июля 2020 г.
Ранее инициативу критиковали производители и продавцы электроники: по их мнению, требования закона нарушают принципы международных договоров, а его исполнение приведет к монополизации в сфере разработки российского программного обеспечения.
Законопроект о предустановке российского софта на продаваемые в России гаджеты был внесен в Госдуму в июле. В ноябре он прошел третье чтение и был одобрен Советом Федерации. Согласно документу, перечень гаджетов, попадающих под это требование, и список программ, которые должны быть на них установлены, а также порядок их установки определит правительство. Авторы инициативы – Владимир Гутенев («Единая Россия»), Алексей Канаев («Единая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ), Сергей Жигарев (ЛДПР) и Олег Николаев («Справедливая Россия»).
Изначально ввести обязательную предустановку российского софта на гаджеты, предназначенные к продаже в России, предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Инициатива ведомства входила в дорожную карту по развитию конкуренции в сфере информационных технологий на 2018–2020 гг., которую в августе 2018 г. утвердил премьер Дмитрий Медведев. Новое требование позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, объясняла ФАС.
О чем беспокоился бизнес
Инициативу на этапе рассмотрения неоднократно критиковали производители и продавцы электроники. Руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (ассоциация РАТЭК) и Ассоциации компаний интернет-торговли в середине ноября потребовали от председателя Госдумы Вячеслава Володина провести парламентские слушания по законопроекту. В своем письме Володину они указывали, что не понимают, кто именно должен будет предустанавливать софт – производитель или продавец, или они оба, и кто будет нести административную ответственность за невыполнение этого требования.
В конце ноября РАТЭК, которая объединяет Google, Аpple, Samsung и других производителей, обратилась к Путину. Ассоциация указывала, что вступление закона в силу чревато усилением дезинтеграционных процессов внутри ЕАЭС, нарушает принципы Всемирной торговой организации в части создания преференций для российских разработчиков и грозит снижением деловой активности на рынке электроники и ПО. Ассоциация подчеркивала, что депутаты так и не обсудили законопроект с деловым и экспертным сообществом.
Соавтор закона Канаев, в свою очередь, заявлял, что главная его идея не в запрете, а в предоставлении потребителю возможности выбора, каким ПО пользоваться – импортным или российским. Он отмечал, что предустановить российский софт на гаджеты можно будет как на стадии производства, так и на стадии предпродажи, а право выбора – пользоваться ли предустановленным ПО или нет – останется за потребителем. «Мы лишь хотим расширить выбор», – подчеркивал единоросс.
И без нового закона правительство могло устанавливать подобные требования, говорил главный аналитик РАЭК Карен Казарян: для этого нужно было внести поправки в порядок сертификации электронных устройств. Чтобы новый закон заработал, от чиновников потребуется принять множество подзаконных актов, а это непростая задача, отмечал Казарян.
Представитель РАТЭК Антон Гуськов говорит, что ассоциация намерена добиваться «здравой дискуссии на уровне правительства» в процессе подготовки нормативных актов. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев. «Ведомости» также направили запрос представителю вице-премьера Максима Акимова.
Представитель Samsung Electronics говорит, что новый закон не повлияет на планы компании работать в России и все требования будут исполнены. Представитель Huawei от комментариев отказался, в Apple пока не ответили на запрос. Представитель «Яндекса» также отказался от комментариев, пояснив, что в законе пока что нет никакой конкретики.