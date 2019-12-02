Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Соавтор закона Канаев, в свою очередь, заявлял, что главная его идея не в запрете, а в предоставлении потребителю возможности выбора, каким ПО пользоваться – импортным или российским. Он отмечал, что предустановить российский софт на гаджеты можно будет как на стадии производства, так и на стадии предпродажи, а право выбора – пользоваться ли предустановленным ПО или нет – останется за потребителем. «Мы лишь хотим расширить выбор», – подчеркивал единоросс.