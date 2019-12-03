Технологии

Греф предложил ужесточить законопроект об электронной подписи

Его требованиям мало кто будет соответствовать, опасаются участники рынка
Кристина Жукова
Кристина Жукова
PhotoXPress

Президент Сбербанка Герман Греф предложил зампреду правительства Максиму Акимову наложить дополнительные ограничения на организации, выдающим электронные подписи. Письмо с этими предложениями Греф послал Акимову в конце ноября, «Ведомости» ознакомились с копией письма. В Сбербанке подтвердили подлинность документа. Представитель Максима Акимова сообщил, что письмо находится на рассмотрении.

Законопроект об электронной подписи принят Госдумой в первом чтении 7 ноября. Он наделяет Федеральную налоговую службу (ФНС) правом выдавать усиленную квалифицированную электронную подпись (КЭП) юридическим лицам, а также разрешает привлекать уполномоченные организации для идентификации, генерации и хранения КЭП. Греф предложил три критерия для отбора таких организаций: они должны иметь филиалы или представительства не менее чем в семи восьмых субъектов в России, иметь чистые активы в размере более 500 млрд руб. и осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с ФЗ-115 («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Эти дополнения согласованы с ФНС России, пишет Греф.

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