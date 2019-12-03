Греф предложил ужесточить законопроект об электронной подписи

Законопроект об электронной подписи принят Госдумой в первом чтении 7 ноября. Он наделяет Федеральную налоговую службу (ФНС) правом выдавать усиленную квалифицированную электронную подпись (КЭП) юридическим лицам, а также разрешает привлекать уполномоченные организации для идентификации, генерации и хранения КЭП. Греф предложил три критерия для отбора таких организаций: они должны иметь филиалы или представительства не менее чем в семи восьмых субъектов в России, иметь чистые активы в размере более 500 млрд руб. и осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с ФЗ-115 («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Эти дополнения согласованы с ФНС России, пишет Греф.