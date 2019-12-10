Acronis купила первую компанию после инвестиций от Goldman Sachs
Занимающаяся киберзащитой компания Acronis купила 100% акций 5nine, которая разрабатывает решения для управления облачными платформами и их защиты. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Acronis. Факт сделки подтвердил гендиректор 5nine Карен Армор.
Сумму сделки стороны не раскрыли. По оценке директора по работе с портфельными компаниями ФРИИ Сергея Негодяева, она могла составить от $40 млн до $100 млн. По мнению управляющего партнера Leta Capital Александра Чачавы, стоимость 5nine могла превысить и $100 млн. Cумма сделки составила от $70 млн до $122 млн, оценивает управляющий партнер iTech Capital Алексей Соловьев.
IТ-компания 5nine основана в 2009 г., ее штаб-квартира находится во Флориде. 5nine не раскрывает финансовые показатели. Ее выручка, по оценкам Crunchbase, составляет около $21 млн, говорит Негодяев. Кому принадлежала 5nine до сделки с Acronis, неизвестно. Представитель Acronis назвал только двух ее акционеров – сооснователя 5nine Константина Малкова и сооснователя и президента другого разработчика Veeam Ратмира Тимашева. Малков продолжит работать в 5nine, сейчас он занимает пост технического директора.
Acronis планирует интегрировать технологии 5nine в свою платформу, уточнил ее представитель. Армор, в свою очередь, рассчитывает, что сделка позволит 5nine расширить канал сбыта. Став «дочкой» Acronis, 5nine сможет быстрее наращивать рыночную долю, подтверждает эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум. Сфера облачной безопасности является одной из самых динамично развивающихся сейчас: пока объем рынка не очень большой, но он растет двузначными темпами, отмечает он. 5nine, хоть и нишевой игрок, но работает в перспективном сегменте, согласен Чачава.
Acronis купила 5nine на деньги, полученные в сентябре от группы инвесторов во главе с инвестбанком Goldman Sachs. Goldman Sachs и его партнеры вложили в компанию $147 млн, получив менее 10% акций Acronis. Исходя из этих данных Acronis была оценена в сумму свыше $1,47 млрд. Основатели Acronis Сергей Белоусов и Илья Зубарев сохранили контроль над ней: у них более 70% акций, утверждали тогда представители компании. Эксперты «Ведомостей» заявляли, что за последние два года это была вторая по размеру сделка для компаний, связанных с Россией, после того как в январе Insight Venture Partners вложила $500 млн в Veeam Тимашева и Андрея Баронова.
Тогда Acronis заявляла, что направит привлеченные инвестиции на поглощения, расширение штата инженеров и открытие центров обработки данных, а также на развитие бизнеса в Северной Америке. Поскольку Acronis стала «единорогом» (компанией с оценкой свыше $1 млрд), то теперь она начнет активно скупать компании и интегрировать их в свой бизнес, констатирует Соловьев.
Acronis занимается разработками в сферах резервного копирования, противодействия программам-вымогателям, аварийного восстановления, хранения, а также корпоративных решений для синхронизации файлов и совместной работы. За последние семь лет Acronis приобрела четыре компании: GroupLogic (занимается преобразованием и хранением корпоративных данных) в 2012 г., BackupAgent (специализируется на облачном резервном копировании) и nScaled (специализируется на аварийном восстановлении) в 2014 г., а также болгарскую T-Soft (также занимается резервным копированием и аварийным восстановлением) в 2018 г. Финансовые показатели Acronis не раскрывает. В 2018 г. ее бизнес вырос на 20%, а в 2019 г. рост может достигнуть 30%, утверждал ранее сооснователь и гендиректор компании Белоусов.