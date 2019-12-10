Acronis купила первую компанию после инвестиций от Goldman Sachs

Acronis купила 5nine на деньги, полученные в сентябре от группы инвесторов во главе с инвестбанком Goldman Sachs. Goldman Sachs и его партнеры вложили в компанию $147 млн, получив менее 10% акций Acronis. Исходя из этих данных Acronis была оценена в сумму свыше $1,47 млрд. Основатели Acronis Сергей Белоусов и Илья Зубарев сохранили контроль над ней: у них более 70% акций, утверждали тогда представители компании. Эксперты «Ведомостей» заявляли, что за последние два года это была вторая по размеру сделка для компаний, связанных с Россией, после того как в январе Insight Venture Partners вложила $500 млн в Veeam Тимашева и Андрея Баронова.