Как виртуальная реальность меняет мир

Кроме того, многие правительства ограничивают использование дронов в городах и требуют, чтобы они летали в пределах видимости операторов. Тем не менее только в США к 2022 г. будет уже 700 000 коммерческих дронов, а к 2030 г. их число может достичь 6,5 млн, прогнозирует Deutsche Bank. Такие дроны могли бы доставлять лекарства на нефтяные платформы на шельфе и в другие удаленные места. Но главным их применением в следующем десятилетии станет электронная коммерция, считают аналитики банка. Тем более что такие гиганты, как Amazon, Google и Uber, уже тестируют доставку небольших товаров с помощью беспилотников.