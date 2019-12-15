Как виртуальная реальность меняет мир
Виртуальная реальность, дроны и быстрая беспроводная передача данных в ближайшие годы позволят людям «телепортироваться» в реальном времени в любую точку мира. По крайней мере, на это надеются работающие над этим энтузиасты, пишет The Wall Street Journal. Эти технологии уже открывают новые возможности для военных, медицины, коммерции и развлечений.
Если обычная виртуальная реальность позволяет людям увидеть то, что было записано на камеру заранее, то «цифровая телепортация» позволит им испытать более реалистичный эффект присутствия в другом месте, поскольку события будут разворачиваться в реальном времени. «Это изменит восприятие мира», – приводит WSJ слова Марка Карреля-Бийяра, эксперта по виртуальной реальности из Accenture Labs.
Некоторые компании уже выпускают системы, позволяющие осуществлять видеонаблюдение с помощью дронов. Например, израильская Xtend поставляет местной армии беспилотники, помогающие искать взрывчатку или следить за силами противника. Пока ее дроны имеют 130-градусный угол обзора, но в будущем его планируется увеличить до 360 градусов.
Военные дроны есть уже у 95 государств, а их число может превышать 30 000, выявило недавнее исследование нью-йоркского Бард-колледжа. Используются они не только для наблюдения, но и атак. Способность таких дронов влиять на ситуацию в мире проявилась во время сентябрьских атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, после которых в стране вдвое сократилась добыча нефти, а цены на нее за день выросли почти на 10%.
В некоторых странах уже проводятся профессиональные гонки дронов. Беспилотники соревнуются на специальных треках, пролетая через ворота, а операторы наблюдают за перемещениями от первого лица. Правда, они часто предпочитают смотреть на черно-белую картинку, потому что так передача данных происходит быстрее, пишет WSJ. Организатор этих соревнований Drone Racing League в этом году договорился об их трансляции с NBC и Twitter.
Другие стартапы специализируются на «цифровой телепортации» без использования дронов. Например, разработанный Pagoni VR сервис Chimera позволяет студентам Фордемского университета в Нью-Йорке посещать занятия, находясь в другом кампусе. Pyrus Medical из Сиэтла и вовсе создала систему, позволяющую хирургам заглянуть в кровеносные сосуды пациентов благодаря сенсорам, присоединенным к катетерам. Компания надеется, что это позволит меньше использовать рентген во время операций. Но она пока не испытывала систему на людях и не получила разрешения регуляторов США.
Распространению «цифровой телепортации» пока мешают значительные препятствия. Передача трехмерного панорамного видео без значительных задержек во времени пока невозможна, утверждает Джейкоб Чакарески, возглавляющий лабораторию иммерсивных коммуникаций в Алабамском университете. Также необходимо дорогое оборудование, а крупные чипы для быстрой передачи данных слишком тяжелы для небольших дронов и быстро сажают аккумулятор. Решить эти проблемы может развитие сетей связи пятого поколения (5G). Их развертывание в США, Китае, Корее и некоторых других странах началось только в этом году.
Кроме того, многие правительства ограничивают использование дронов в городах и требуют, чтобы они летали в пределах видимости операторов. Тем не менее только в США к 2022 г. будет уже 700 000 коммерческих дронов, а к 2030 г. их число может достичь 6,5 млн, прогнозирует Deutsche Bank. Такие дроны могли бы доставлять лекарства на нефтяные платформы на шельфе и в другие удаленные места. Но главным их применением в следующем десятилетии станет электронная коммерция, считают аналитики банка. Тем более что такие гиганты, как Amazon, Google и Uber, уже тестируют доставку небольших товаров с помощью беспилотников.
«Дроны сейчас кажутся лучшей технологией для перемещения камер, необходимых для "цифровой телепортации", – говорит Чакарески (цитата по WSJ). – Но необходимо полностью изменить процесс сбора и передачи данных, чтобы виртуальная реальность смогла по-настоящему реализовать свой потенциал».