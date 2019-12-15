Технологии

Как виртуальная реальность меняет мир

Технология может сделать возможной «цифровую телепортацию»
Алексей Невельский
Максим Стулов / Ведомости

Виртуальная реальность, дроны и быстрая беспроводная передача данных в ближайшие годы позволят людям «телепортироваться» в реальном времени в любую точку мира. По крайней мере, на это надеются работающие над этим энтузиасты, пишет The Wall Street Journal. Эти технологии уже открывают новые возможности для военных, медицины, коммерции и развлечений. 

Если обычная виртуальная реальность позволяет людям увидеть то, что было записано на камеру заранее, то «цифровая телепортация» позволит им испытать более реалистичный эффект присутствия в другом месте, поскольку события будут разворачиваться в реальном времени. «Это изменит восприятие мира», – приводит WSJ слова Марка Карреля-Бийяра, эксперта по виртуальной реальности из Accenture Labs. 

Некоторые компании уже выпускают системы, позволяющие осуществлять видеонаблюдение с помощью дронов. Например, израильская Xtend поставляет местной армии беспилотники, помогающие искать взрывчатку или следить за силами противника. Пока ее дроны имеют 130-градусный угол обзора, но в будущем его планируется увеличить до 360 градусов. 

Военные дроны есть уже у 95 государств, а их число может превышать 30 000, выявило недавнее исследование нью-йоркского Бард-колледжа. Используются они не только для наблюдения, но и атак. Способность таких дронов влиять на ситуацию в мире проявилась во время сентябрьских атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, после которых в стране вдвое сократилась добыча нефти, а цены на нее за день выросли почти на 10%.

Ранее по теме: Саудовская Аравия показала обломки атаковавших нефтяные месторождения дронов

В некоторых странах уже проводятся профессиональные гонки дронов. Беспилотники соревнуются на специальных треках, пролетая через ворота, а операторы наблюдают за перемещениями от первого лица. Правда, они часто предпочитают смотреть на черно-белую картинку, потому что так передача данных происходит быстрее, пишет WSJ. Организатор этих соревнований Drone Racing League в этом году договорился об их трансляции с NBC и Twitter. 

Другие стартапы специализируются на «цифровой телепортации» без использования дронов. Например, разработанный Pagoni VR сервис Chimera позволяет студентам Фордемского университета в Нью-Йорке посещать занятия, находясь в другом кампусе. Pyrus Medical из Сиэтла и вовсе создала систему, позволяющую хирургам заглянуть в кровеносные сосуды пациентов благодаря сенсорам, присоединенным к катетерам. Компания надеется, что это позволит меньше использовать рентген во время операций. Но она пока не испытывала систему на людях и не получила разрешения регуляторов США. 

Как дроны помогают бизнесу и людям

Начав со съемок свадеб, дроны сумели заинтересовать крупный бизнес
Технологии

Распространению «цифровой телепортации» пока мешают значительные препятствия. Передача трехмерного панорамного видео без значительных задержек во времени пока невозможна, утверждает Джейкоб Чакарески, возглавляющий лабораторию иммерсивных коммуникаций в Алабамском университете. Также необходимо дорогое оборудование, а крупные чипы для быстрой передачи данных слишком тяжелы для небольших дронов и быстро сажают аккумулятор. Решить эти проблемы может развитие сетей связи пятого поколения (5G). Их развертывание в США, Китае, Корее и некоторых других странах началось только в этом году. 

Кроме того, многие правительства ограничивают использование дронов в городах и требуют, чтобы они летали в пределах видимости операторов. Тем не менее только в США к 2022 г. будет уже 700 000 коммерческих дронов, а к 2030 г. их число может достичь 6,5 млн, прогнозирует Deutsche Bank. Такие дроны могли бы доставлять лекарства на нефтяные платформы на шельфе и в другие удаленные места. Но главным их применением в следующем десятилетии станет электронная коммерция, считают аналитики банка. Тем более что такие гиганты, как Amazon, Google и Uber, уже тестируют доставку небольших товаров с помощью беспилотников.

«Дроны сейчас кажутся лучшей технологией для перемещения камер, необходимых для "цифровой телепортации", – говорит Чакарески (цитата по WSJ). – Но необходимо полностью изменить процесс сбора и передачи данных, чтобы виртуальная реальность смогла по-настоящему реализовать свой потенциал».

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.