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Саудовская Аравия показала обломки атаковавших нефтяные месторождения дронов

Атаку на два месторождения саудовской государственной компании Saudi Aramco совершили 25 дронов и ракет. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки, продемонстрировав обломки дронов, передает Reuters.

«Атака была совершена с севера и, безусловно, спонсировалась Ираном. Доказательства, которые вы видите перед собой, делают это утверждение бесспорным», – подчеркнул он. Турки аль-Малки добавил, что это была атака «не на Saudi Aramco или Саудовскую Аравию, это была атака против международного сообщества, всей мировой экономики, международной торговли» (цитата по CNBC).

Saudi says Iranian sponsorship of attack undeniable, displays arms https://t.co/r2qJ3PGQ6O pic.twitter.com/TWURAmWWGw — Reuters Top News (@Reuters) 18 сентября 2019 г.

Турки аль-Малки заявил, что атака не могла быть совершена йеменскими хуситами-повстанцами, которые взяли на себя ответственность за атаку. Это за пределами их возможностей, подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что поручил «существенно усилить» санкции против Ирана. Позже он заявил, что раскроет подробности о новых ограничительных мерах в течение 48 часов, передает Reuters.

Атака на месторождения Saudi Aramco произошла в ночь на 14 сентября. Компании пришлось вдвое сократить добычу нефти, что привело к резкому росту цен на нефть. Иран отрицает причастность к атаке. Обвинения Саудовской Аравии он называет беспочвенными.

В Йемене с августа 2014 г. продолжается противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами. В марте 2015 г. к конфликту подключилась международная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, которая поддерживает йеменское правительство. Хуситов поддерживает Иран.