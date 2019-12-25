Акимов рассказал Путину о многомиллиардных закупках российского софта
В 2019 г. расходы госкомпаний на приобретение российского программного обеспечения (ПО) составят более 10 млрд руб., заявил сегодня зампред правительства Максим Акимов на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, в 2020 г. они могут достигнуть 82 млрд руб., а в 2021 г. – 150 млрд руб по совокупности трех лет. Таким образом, в 2020 г. расходы госкомпаний на покупку российского ПО могут составить 72 млрд руб., а в 2021 г. – 68 млрд руб.
В этом году для госорганов закупили 520 000 антивирусов и 220 000 офисных пакетов на сумму около 1,1 млрд руб., сообщил Акимов. Среди антивирусов 80% приходится на программные продукты «Лаборатории Касперского» (409 000 лицензий), 20% – на «Доктор Веб» (106 000 лицензий), уточнил представитель Акимова. Среди офисных пакетов две трети закупленных лицензий (150 000 штук) – это «МойОфис» компании «Новые облачные технологии» (НОТ). Весной этого года «Лаборатория Касперского» купила 29,5% НОТ, писали «Ведомости». Основным акционером последней является бывший топ-менеджер «Ростелекома» Андрей Чеглаков. Еще одна треть офисных пакетов (70 000 штук) – это «Р7-офис» компании «Новые коммуникационные технологии».
В «Лаборатория Касперского» и НОТ цифры по продажам за этот год не комментируют. «Еще не подведены итоги крупной централизованной закупки, которую проводит Минкомсвязи для нескольких госорганов», – объясняет представитель НОТ. В ноябре Минкомсвязи объявило госзакупку 222 000 лицензий офисного программного обеспечения на сумму 757 млн руб. и 334 000 антивирусов на сумму 197 млн руб.
В России проводится политика импортозамещения софта в госорганах, а с конца прошлого года она распространилась и на госкомпании. И те, и другие обязаны закупать российское ПО, в противном случае – обосновывать, почему покупают иностранные аналоги. Но российские разработчики не раз жаловались на то, что госклиенты находят способы обходить ограничения.
Госкомпании можно условно поделить на два типа, подтверждает гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров. «Первая категория активно закупает российское ПО и является лидером в импортозамещении, как, например, "Почта России" или РЖД. Вторая категория выдает заказную разработку за отечественный софт – например, такая ситуация типична для компаний из энергетики», – рассуждает он.