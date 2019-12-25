Акимов рассказал Путину о многомиллиардных закупках российского софта

В 2019 г. расходы госкомпаний на приобретение российского программного обеспечения (ПО) составят более 10 млрд руб., заявил сегодня зампред правительства Максим Акимов на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, в 2020 г. они могут достигнуть 82 млрд руб., а в 2021 г. – 150 млрд руб по совокупности трех лет. Таким образом, в 2020 г. расходы госкомпаний на покупку российского ПО могут составить 72 млрд руб., а в 2021 г. – 68 млрд руб.