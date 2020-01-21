Технологии

В судебный спор SEC и Telegram вмешалось блокчейн-сообщество

Его мнение частично совпадает с аргументами юристов компании Дурова
Петр Харатьян Ангелина Кречетова
Андрей Гордеев / Ведомости

Палата цифровой коммерции, объединяющая участников рынка цифровых активов, банки, IT-, аудиторские и другие компании, обратилась с независимым экспертным заключением в окружной суд штата Нью-Йорк, где рассматривается иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) к Telegram.

Позиция палаты частично совпадает с аргументами юристов Telegram. Палата также апеллирует к основным аргументам SEC, что криптовалюта компании Павла Дурова – Gram – на самом деле является ценной бумагой и к ней нужно применять соответствующее законодательство, и объясняет, почему суд должен проявить к ситуации особое внимание.

Вслед за юристами Telegram Палата цифровой коммерции указывает, что инвестиционный контракт, предметом которого стал цифровой актив, следует отличать от собственно цифрового актива, который может быть продан в ходе обыкновенной коммерческой сделки.

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