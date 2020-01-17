Дуров: «Я еще раз подтверждаю, что Telegram не будет владеть Gram после запуска»
Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января встретился с представителем комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в офисе юридической фирмы Hadef and Partners в Дубае. Там он в течение нескольких часов давал показания в качестве свидетеля по иску SEC. На допросе присутствовал адвокат подзащитного, юрист фирмы Skadden Александр Драйлевский, представляющий интересы Telegram в суде, и представитель комиссии Хорхе Тенрейро.
Стенограмма допроса, опубликованная в базе суда, приводится с сокращениями, некоторых страниц не хватает, а некоторая информация, предположительно, конфиденциальная — скрыта. «Ведомости» изучили документ и выделили главное из показаний Дурова (он пока не ответил на запрос).
Вот что предприниматель сказал SEC:
О блокчейн-платформе TON
Telegram публично не комментировал разработку блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и свои планы после ее запуска, поскольку «не хотел создавать фон для каких-либо ожиданий в отношении проекта». Заявление, опубликованное компанией 6 января, было сделано в ответ на действия мошенников, которые, как выяснил Telegram, начали пользоваться «информационным вакуумом» и стремились продать «нечто, не имеющее отношения к тому, что мы пытаемся построить».
К октябрю 2019 г. тестирование основных компонентов блокчейна TON было завершено, платформа была готова к запуску как децентрализованная сеть. В то же время из-за того, что запуск был перенесен, компания продолжила работать над некоторыми компонентами TON — для запуска они не требовались, подчеркнул Дуров.
Об инвесторах
Telegram тщательно отбирал инвесторов: «Для нас было важно привлечь инвесторов со столь хорошей репутацией, насколько это возможно». Участниками закрытого размещения Дуров назвал венчурные фонды «с именем» и «послужным списком», которым можно доверять; в размещении также приняли участие опытные, квалифицированные инвесторы. Такой подход обусловлен принципом know-your-customer и прозрачностью источников его дохода, подчеркнул Дуров.
Представитель SEC пытался выяснить у Дурова, на что будут тратиться инвестиции после запуска блокчейн-платформы. Дуров сказал лишь, что Telegram ожидает сокращения расходов из этих средств, поскольку перестанет заниматься развитием TON (это будут делать сторонние разработчики, заявляла компания). Тенрейро уточнил, есть ли вероятность того, что Telegram в принципе перестанет тратить собранные средства на этот проект. Ответ Дурова на этот вопрос скрыт.
При заключении соглашения купли-продажи токенов инвесторы должны были подтвердить, что покупают Gram от своего имени, а не от имени прочих сторон, — и без намерения их перепродавать, сказал Дуров. Это было условием получения Gram при запуске платформы.
Кто получит Gram
Опасаясь претензий SEC, Telegram планировал запретить TON Foundation владеть криптовалютой экосистемы — Gram. Эту организацию планировалось создать после запуска TON для развития экосистемы. Компания проинформировала об этом инвесторов. В ходе допроса Дуров объяснил, что TON Foundation также должна была распространить приблизительно 10% Gram среди пользователей непосредственно при запуске платформы.
Telegram не будет владеть Gram после выпуска криптовалюты. При этом компания планировала передать 4% от выпуска команде разработчиков, которая работала над TON, то есть около 200 млн Gram. Сейчас эта схема корректируется, уточнил Дуров. Какой она будет, в стенограмме не отражено.