Дуров: «Я еще раз подтверждаю, что Telegram не будет владеть Gram после запуска»

Представитель SEC пытался выяснить у Дурова, на что будут тратиться инвестиции после запуска блокчейн-платформы. Дуров сказал лишь, что Telegram ожидает сокращения расходов из этих средств, поскольку перестанет заниматься развитием TON (это будут делать сторонние разработчики, заявляла компания). Тенрейро уточнил, есть ли вероятность того, что Telegram в принципе перестанет тратить собранные средства на этот проект. Ответ Дурова на этот вопрос скрыт.