Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4923 от 18.10.2019 под заголовком: Человек недели Павел Дуров

Поверят ли инвесторы Павлу Дурову еще раз

До сих пор инвесторы Gram не сомневались в умении основателя Telegram находить выход из сложных ситуаций

Знакомо ли вам желание приобщиться к чему-то великому? Стать частью проекта, который изменит жизнь людей, войдет в историю? Оказаться в том самом гараже, из которого вырастет новый Apple или Google, «Яндекс» или Amazon? Стать первым инвестором нового Instagram или Netflix?

Если ваш ответ «да», то рано или поздно вы попадете под очарование нового Джеффа Безоса, Илона Маска или нашего Павла Дурова. Эти люди создают мечту и готовы изменить мир для каждого из нас.

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Комментарии
Azarina
09:16 18.10.2019
Блок на серьезном уровне..
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