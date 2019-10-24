Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4928 от 25.10.2019 под заголовком: Павел Дуров получил отсрочку

Telegram переносит срок запуска блокчейн-платформы

Инвесторы решили не забирать свои деньги из проекта

Telegram заручился согласием большинства инвесторов на продление срока запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), написал Павел Дуров инвесторам. «Ведомости» ознакомились с копией письма Дурова, подлинность содержания подтвердили два инвестора. Это означает, что инвесторы не будут требовать у компании возврата своих вложений до 30 апреля 2020 г. Предыдущий срок был 31 октября 2019 г.

18 октября Дуров предложил выбор: продлить срок запуска TON или получить 77% вложений. Перенести срок согласились инвесторы обоих раундов, сказал один из них. Представители Telegram не ответили «Ведомостям». Запрос Дурову остался без ответа.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике