Telegram переносит срок запуска блокчейн-платформы

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Telegram заручился согласием большинства инвесторов на продление срока запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network Андрей Гордеев / Ведомости

Telegram заручился согласием большинства инвесторов на продление срока запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), написал Павел Дуров инвесторам. «Ведомости» ознакомились с копией письма Дурова, подлинность содержания подтвердили два инвестора. Это означает, что инвесторы не будут требовать у компании возврата своих вложений до 30 апреля 2020 г. Предыдущий срок был 31 октября 2019 г.

18 октября Дуров предложил выбор: продлить срок запуска TON или получить 77% вложений. Перенести срок согласились инвесторы обоих раундов, сказал один из них. Представители Telegram не ответили «Ведомостям». Запрос Дурову остался без ответа.