Статья опубликована в № 4928 от 25.10.2019 под заголовком: Павел Дуров получил отсрочку
Telegram переносит срок запуска блокчейн-платформы
Инвесторы решили не забирать свои деньги из проекта
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Telegram заручился согласием большинства инвесторов на продление срока запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network
Андрей Гордеев / Ведомости
Telegram заручился согласием большинства инвесторов на продление срока запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), написал Павел Дуров инвесторам. «Ведомости» ознакомились с копией письма Дурова, подлинность содержания подтвердили два инвестора. Это означает, что инвесторы не будут требовать у компании возврата своих вложений до 30 апреля 2020 г. Предыдущий срок был 31 октября 2019 г.
18 октября Дуров предложил выбор: продлить срок запуска TON или получить 77% вложений. Перенести срок согласились инвесторы обоих раундов, сказал один из них. Представители Telegram не ответили «Ведомостям». Запрос Дурову остался без ответа.
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