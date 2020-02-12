МТС предложила бизнесу три сервиса в одном месте
МТС сообщила, что создала платформу IT-сервисов для малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятым. Пока на этой платформе представлены собственные IT-решения МТС, но набор сервисов будет пополняться продуктами внешних компаний-разработчиков, в первую очередь облачными кассами и конструкторами сайтов, обещает представитель оператора. Партнеры будут проходить тщательный отбор и проверку, заверяет первый вице-президент по клиентскому опыту и маркетингу МТС Вячеслав Николаев: необходимо подтверждать надежность и эффективность решений.
С одной стороны, создание такой платформы – это один из способов повысить добавочную стоимость; с другой стороны, вполне удачный выбор ниши для дальнейшей диверсификации бизнеса, говорит главный аналитик РАЭК Карен Казарян. Российский рынок b2b-сервисов стабильно растет на 20-30% в год, оценивает Казарян: многие компании выходят на новый цикл автоматизации внутренних бизнес-процессов, заменяют старые программные решения на облачные продукты. Так что сегмент выбран МТС удачно, считает Казарян. Впрочем, идея такой платформы не нова, поскольку были такие компании, как Softkey (онлайн-магазин программного обеспечения, закрывшийся год назад) или Softline, поставляющая широкий спектр IT-решений для бизнеса, рассказывает он.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 февраля 2020 г., число индивидуальных предпринимателей составило 3,4 млн, число малых предприятий — почти 200 000, число микропредприятий – 2,3 млн; число самозанятых, по данным Минфина на 15 января 2020 г., – 370 000 человек. Таким образом, платформа МТС может оказаться востребованной и привлечь в МТС новых клиентов, говорит генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков: чем больше платформа будет насыщаться новыми сервисами, тем большим спросом она будет пользоваться.
На платформе МТС сейчас три сервиса. Во-первых, планировщик задач Workzen: здесь пользователь может вести карточки клиентов, отслеживать историю заказов, этапы работы над отдельными проектами, заполнять напоминающий затем о дедлайнах календарь. Существует довольно много мобильных приложений и программ для персональных компьютеров с подобным же функционалом: например, Trello, пакет сервисов Google, Mac iCal, Basecamp и проч. Похожий сервис есть и у «Вымпелкома», сообщил представитель оператора: это система «Мобильное предприятие», которая позволяет управлять продажами и процессами небольшого бизнеса, сообщил представитель оператора. Отличие Workzen состоит, главным образом, в том, что этот сервис выставляется на платформе МТС среди других потенциально полезных продуктов.
Во-вторых, существующий с осени 2018 г. сервис МТС «Маркетолог», при помощи которого можно самостоятельно организовать рекламную кампанию: задать параметры целевой аудитории (пол, возраст, уровень дохода, интересы и проч. — эту информацию оператор собирает по открытым источникам при помощи технологий машинного обучения и больших данных), а затем заказать автоматическую рассылку мобильной рекламы абонентам МТС или размещение рекламы в интернете. «Маркетолог» оказался довольно востребованной услугой, говорит представитель МТС, по данным которого, выручка с этого сервиса за 2019 г. выросла с 2018 г. на 136%. Выручку же в натуральном выражении оператор не раскрывает. Подобные услуги предоставляют Tele2, «Вымпелком» и «Мегафон», сообщили представители компаний.
В-третьих, сервис для проверки контрагентов, который собирает официальные данные о юридических лицах и дает заключение о благонадежности проверяемых компаний – Insider, который работает на базе b2b-стартапа из корпоративного акселератора МТС. Это дешевый и потенциально более приметный аналог системы «СПАРК-Интерфакс», объясняет представитель МТС.
Пользование сервисами Workzen и Insider оплачивается по подписке; в «Маркетологе» пользователь платит за каждую рекламную кампанию в зависимости от фактического количества рекламы и выбранных настроек: к примеру, рассылка SMS/MMS – не менее 2,5 руб. за штуку, рассылка электронных писем – не менее 2 руб., рассылка сообщений в Viber – не менее 3 руб. за штуку, заключает представитель МТС.