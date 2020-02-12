МТС предложила бизнесу три сервиса в одном месте

Во-вторых, существующий с осени 2018 г. сервис МТС «Маркетолог», при помощи которого можно самостоятельно организовать рекламную кампанию: задать параметры целевой аудитории (пол, возраст, уровень дохода, интересы и проч. — эту информацию оператор собирает по открытым источникам при помощи технологий машинного обучения и больших данных), а затем заказать автоматическую рассылку мобильной рекламы абонентам МТС или размещение рекламы в интернете. «Маркетолог» оказался довольно востребованной услугой, говорит представитель МТС, по данным которого, выручка с этого сервиса за 2019 г. выросла с 2018 г. на 136%. Выручку же в натуральном выражении оператор не раскрывает. Подобные услуги предоставляют Tele2, «Вымпелком» и «Мегафон», сообщили представители компаний.