Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Технологии

«МегаФон» запустил сеть 5G в роуминге

Но пока услугой можно воспользоваться только в Румынии
Екатерина Кинякина
За пятым поколением связи нужно съездить за рубеж /Zuma\TASS

Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.

Orange была лучше других операторов готова организовать техническое подключение между сетями, объясняет выбор «Мегафона» его представитель: этот опыт позволит оперативно развернуть сеть 5G в роуминге в партнерстве и с другими операторами группы Orange, и с другими компаниями.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.