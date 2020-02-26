«МегаФон» запустил сеть 5G в роуминге
Но пока услугой можно воспользоваться только в Румынии
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Orange была лучше других операторов готова организовать техническое подключение между сетями, объясняет выбор «Мегафона» его представитель: этот опыт позволит оперативно развернуть сеть 5G в роуминге в партнерстве и с другими операторами группы Orange, и с другими компаниями.
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