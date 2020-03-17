Из-за эпидемии коронавируса москвичи стали больше пользоваться домашним интернетом

По словам Алексея Меркутова из МТС, с 16 марта среднесуточный трафик в проводной сети компании в Москве вырос на 8% по сравнению с предыдущими днями этого года. Рост фиксируется именно в рабочие часы, когда обычно нагрузка снижается, говорит он.