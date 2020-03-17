Из-за эпидемии коронавируса москвичи стали больше пользоваться домашним интернетом
С прошлой недели фиксированный интернет-трафик «Вымпелкома» резко вырос, сообщила его представительница Анна Айбашева, особенно в Москве – из деловых центров он переместился в спальные районы: раньше пик нагрузки в спальных районах приходился на 18.00–23.00, теперь она равномерно распределяется по всему дню.
По словам Алексея Меркутова из МТС, с 16 марта среднесуточный трафик в проводной сети компании в Москве вырос на 8% по сравнению с предыдущими днями этого года. Рост фиксируется именно в рабочие часы, когда обычно нагрузка снижается, говорит он.
Айбашева и Меркутов объясняют динамику эпидемией коронавируса, самоизоляцией и переходом на удаленную работу пользователей. Айбашева называет еще причину – вышли обновления популярных компьютерных игр: Call of Duty: Warzone, Rainbow Six Siege.