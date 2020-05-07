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В России впервые за два года выросли продажи планшетов

Спрос на них вырос из-за перехода на удаленную работу и учебу
Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

Российский рынок планшетов впервые за два года продемонстрировал рост в I квартале 2020 г. По данным «М.видео – Эльдорадо», за январь – март 2020 г. в России было продано 590 000 этих устройств на общую сумму 8,2 млрд руб. Это больше на 10% в штуках и на 25% в деньгах, чем за аналогичный период предыдущего года, рассказала представитель «М.видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.

Рост спроса на планшеты подтверждают сотрудники других розничных сетей. В марте и апреле продажи этих устройств в штуках выросли на 38%, а в деньгах – на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., рассказывает представитель пресс-службы «Связного». В рознице МТС в апреле было продано на 3% планшетов больше, чем годом ранее (рост в денежном выражении – 9,2%), отмечает представитель оператора Алексей Меркутов.

Эпидемия коронавируса и переход на удаленную работу привели к росту спроса не только на планшеты, но и на другую электронику и бытовую технику. В последние недели марта (перед закрытием офлайн-магазинов) продажи ноутбуков в России подскочили на 138% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Продажи холодильников выросли на 85%, стиральных машин – на 58%, телевизоров – на 55%, электроплит – на 37%, посчитала GfK.

В начале года в России выросли продажи умных часов и фитнес-трекеров

Из-за режима самоизоляции во II квартале спрос на них может снизиться

Лучше всего продаются планшеты с диагональю 8–10 дюймов и большим экраном более 10 дюймов (на них пришлось 70 и 45% в штуках), утверждает Андреева. По ее словам, благодаря этому средний чек на эти устройства вырос на 7%. При этом доля планшетов с меньшей диагональю падает: их замещают смартфоны с диагональю более 6 дюймов, отмечает она. По ее словам, самыми продаваемыми планшетами в I квартале были устройства от Huawei (по продажам в деньгах лидируют Apple iPad).

Рост продаж в первую очередь связан с введением в школах и университетах онлайн-занятий и в целом с переходом на удаленную работу, объясняет Андреева.

Покупатели выбирают планшеты, так как это универсальное недорогое устройство для развлечений и работы во время самоизоляции, считает представитель «Связного».

Ажиотаж вокруг планшетов связан исключительно с пандемией – последние несколько лет спрос на них неуклонно падал, говорит гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Пользователи стали потреблять намного больше контента – для этого им потребовались дополнительные устройства, считает он. После окончания пандемии спрос на планшеты обрушится, уверен Кусков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных