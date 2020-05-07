В России впервые за два года выросли продажи планшетов

Лучше всего продаются планшеты с диагональю 8–10 дюймов и большим экраном более 10 дюймов (на них пришлось 70 и 45% в штуках), утверждает Андреева. По ее словам, благодаря этому средний чек на эти устройства вырос на 7%. При этом доля планшетов с меньшей диагональю падает: их замещают смартфоны с диагональю более 6 дюймов, отмечает она. По ее словам, самыми продаваемыми планшетами в I квартале были устройства от Huawei (по продажам в деньгах лидируют Apple iPad).