В России впервые за два года выросли продажи планшетов

В России впервые за два года выросли продажи планшетовСпрос на них вырос из-за перехода на удаленную работу и учебу
Российский рынок планшетов впервые за два года продемонстрировал рост в I квартале 2020 г. По данным «М.видео – Эльдорадо», за январь – март 2020 г. в России было продано 590 000 этих устройств на общую сумму 8,2 млрд руб. Это больше на 10% в штуках и на 25% в деньгах, чем за аналогичный период предыдущего года, рассказала представитель «М.видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Рост спроса на планшеты подтверждают сотрудники других розничных сетей. В марте и апреле продажи этих устройств в штуках выросли на 38%, а в деньгах – на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., рассказывает представитель пресс-службы «Связного». В рознице МТС в апреле было продано на 3% планшетов больше, чем годом ранее (рост в денежном выражении – 9,2%), отмечает представитель оператора Алексей Меркутов.
Эпидемия коронавируса и переход на удаленную работу привели к росту спроса не только на планшеты, но и на другую электронику и бытовую технику. В последние недели марта (перед закрытием офлайн-магазинов) продажи ноутбуков в России подскочили на 138% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Продажи холодильников выросли на 85%, стиральных машин – на 58%, телевизоров – на 55%, электроплит – на 37%, посчитала GfK.
Лучше всего продаются планшеты с диагональю 8–10 дюймов и большим экраном более 10 дюймов (на них пришлось 70 и 45% в штуках), утверждает Андреева. По ее словам, благодаря этому средний чек на эти устройства вырос на 7%. При этом доля планшетов с меньшей диагональю падает: их замещают смартфоны с диагональю более 6 дюймов, отмечает она. По ее словам, самыми продаваемыми планшетами в I квартале были устройства от Huawei (по продажам в деньгах лидируют Apple iPad).
Рост продаж в первую очередь связан с введением в школах и университетах онлайн-занятий и в целом с переходом на удаленную работу, объясняет Андреева.
Покупатели выбирают планшеты, так как это универсальное недорогое устройство для развлечений и работы во время самоизоляции, считает представитель «Связного».
Ажиотаж вокруг планшетов связан исключительно с пандемией – последние несколько лет спрос на них неуклонно падал, говорит гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Пользователи стали потреблять намного больше контента – для этого им потребовались дополнительные устройства, считает он. После окончания пандемии спрос на планшеты обрушится, уверен Кусков.