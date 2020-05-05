В начале года в России выросли продажи умных часов и фитнес-трекеров

В начале года в России выросли продажи умных часов и фитнес-трекеровИз-за режима самоизоляции во II квартале спрос на них может снизиться
Российский рынок носимых устройств (умных часов и фитнес-трекеров) за I квартал 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в штуках вырос более чем на 50%, рассказали опрошенные «Ведомостями» представители ритейлеров. По данным «Связного», рост продаж составил 54%, по данным «М.Видео-Эльдорадо» — 70%. С января по март 2020 г. в России было продано более 1,4 млн фитнес-трекеров и умных часов на общую сумму почти 8,7 млрд руб., рассказывает представитель «Связного». По его словам, непосредственно в «Связном» за аналогичный период рост продаж составил 15% в штуках и 8% в деньгах.
Продажи носимых устройств в «М.Видео-Эльдорадо» в I квартале 2020 г. выросли примерно на 70% как в денежном, так и в натуральном выражении, говорит представитель пресс-службы объединенной компании.
По оценке «Связного», с января по март наиболее высокую динамику роста продемонстрировали фитнес-трекеры. Россияне приобрели почти 1 млн таких устройств на общую сумму 2,5 млрд руб., что больше прошлогодних показателей на 61% натуральном выражении и на 64% в денежном. Наиболее популярными у россиян оказались устройства от Xiaomi, Honor и Jet.
Вторая по популярности категория, по подсчетам «Связного», — умные часы. За первые три месяца этого года в России было куплено 230 000 таких устройств на сумму 5,8 млрд руб. Рост год к году составил 53% в штучном и 37% в денежном выражении, подсчитали в компании. По итогам I квартала доля онлайн-продаж этой категории составила 39%, отмечает вице-президент по продажаv «Связного» Давид Борзилов.
Самые популярные умных часов модели — Apple Watch Series 3 и 5, а также Samsung Galaxy Watch Active 2, говорит представитель МТС Алексей Меркутов. Продажи детских часов выросли примерно на 30%: Самыми популярными моделями стали гаджеты от брендов Jet и Elari, утверждает он.
Нужно учитывать и сезонность: носимые устройства пользуются спросом в период back to school, потом в декабре и на первой неделе января, а также в феврале-марте (как подарки), объясняет представитель «М.Видео-Эльдорадо». В середине года спрос ниже, добавляет он.
Хороший рост продаж в I квартале показали все категории электроники, рассуждает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Сначала катализатором роста продаж были новогодние подарки, потом «гендерные» праздники», считает он. Также сказалась эпидемия коронавируса и скачок курса валют — те, кто планировал купить такое устройство, поторопились это сделать до повышения цен, отмечает Кусков. Однако, во II квартале будет заметен спад продаж, говорит он. Новых моделей сейчас не выходит, ничто не стимулирует спрос, а у покупателей заканчиваются деньги. К тому же в условиях самоизоляции, актуальность устройств, контролирующих физическую активность пользователей, снижается, заключает Кусков.