В начале года в России выросли продажи умных часов и фитнес-трекеров

Российский рынок носимых устройств (умных часов и фитнес-трекеров) за I квартал 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в штуках вырос более чем на 50%, рассказали опрошенные «Ведомостями» представители ритейлеров. По данным «Связного», рост продаж составил 54%, по данным «М.Видео-Эльдорадо» — 70%. С января по март 2020 г. в России было продано более 1,4 млн фитнес-трекеров и умных часов на общую сумму почти 8,7 млрд руб., рассказывает представитель «Связного». По его словам, непосредственно в «Связном» за аналогичный период рост продаж составил 15% в штуках и 8% в деньгах.