Как Huawei прожила год под американскими санкциями

Как Huawei прожила год под американскими санкциямиОни ударили скорее по Google, чем по китайской компании
Год назад, 17 мая 2019 г., один из крупнейших мировых производителей смартфонов и телекоммуникационного оборудования, китайская компания Huawei, был внесен в черный список иностранных производителей, угрожающих национальной безопасности США. Американские компании были вынуждены прекратить сотрудничество с Huawei.
Однако спустя полтора месяца на переговорах американского президента Дональда Трампа и председателя госсовета КНР Си Цзиньпина на саммите двадцатки в Осаке (Япония), Трамп намекнул, что мог бы пойти и на ослабления санкций. Позже некоторым американксим компаниям действительно разрешили работать с Huawei, но не Google.
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