Как Huawei прожила год под американскими санкциями

Однако спустя полтора месяца на переговорах американского президента Дональда Трампа и председателя госсовета КНР Си Цзиньпина на саммите двадцатки в Осаке (Япония), Трамп намекнул, что мог бы пойти и на ослабления санкций. Позже некоторым американксим компаниям действительно разрешили работать с Huawei, но не Google.