«Сколково» раскритиковал законопроект Минкомсвязи об удаленном подключении абонентов

В опубликованном в апреле законопроекте Минкомсвязи предложило разрешить операторам дистанционно подключать абонентов, зарегистрированных в Единой системе идентификации и авторизации (ЕСИА, более известна как портал госуслуг) и в Единой биометрической системе (ЕБС). Это нужно, чтобы полноценно использовать в России технологию eSIM, говорили ранее участники рынка. eSIM, или так называемые виртуальные сим-карты, позволяют подключаться к сотовым сетям без покупки физических сим-карт, личной явки за ними в салоны связи и предъявления документов. Для подключения надо лишь просканировать специальный QR-код.