«Сколково» раскритиковал законопроект Минкомсвязи об удаленном подключении абонентов

«Сколково» раскритиковал законопроект Минкомсвязи об удаленном подключении абонентовФонд советует чиновникам расширить список инструментов
Набор инструментов, предлагаемых Минкомсвязи для удаленного подключения сотовых абонентов, недостаточен. К такому выводу пришел фонд «Сколково», изучивший разработанную ведомством регламентацию процедуры. Письмо с критикой предложений ведомства директор департамента фонда Сергей Израйлит направил в Минкомсвязи и АНО «Цифровая экономика» (с ним ознакомились «Ведомости», представитель «Цифровой экономики» подтвердил его получение).
В опубликованном в апреле законопроекте Минкомсвязи предложило разрешить операторам дистанционно подключать абонентов, зарегистрированных в Единой системе идентификации и авторизации (ЕСИА, более известна как портал госуслуг) и в Единой биометрической системе (ЕБС). Это нужно, чтобы полноценно использовать в России технологию eSIM, говорили ранее участники рынка. eSIM, или так называемые виртуальные сим-карты, позволяют подключаться к сотовым сетям без покупки физических сим-карт, личной явки за ними в салоны связи и предъявления документов. Для подключения надо лишь просканировать специальный QR-код.