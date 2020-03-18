«Тинькофф мобайл» начал подключать абонентов по eSIM

C конца 2018 г. технология работает в США и странах Европы. Ее поддерживает несколько десятков устройств, в частности флагманcкие iPhone 2018 и 2019 гг., умные часы Samsung и Apple, планшеты iPad и др. Tele2 начала подключать eSIM в тестовом режиме пользователям iPhone в прошлом году, в начале этого года ее виртуальные карты начали активировать в re:Store. Правда, подключение приходится оформлять, лично явившись в салон ритейлера или оператора.