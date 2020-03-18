«Тинькофф мобайл» начал подключать абонентов по eSIM
Виртуальный оператор (MVNO) «Тинькофф» начал предлагать абонентам eSIM, рассказал «Ведомостям» представитель группы «Тинькофф». «Тинькофф мобайл» стал вторым в России крупным оператором, подключающим клиентов по eSIM с российскими номерами (первый – Tele2, на сети которого и работает «Тинькофф»). По его словам, пилотный проект согласован с силовыми ведомствами.
Это первый случай, когда eSIM можно подключить дистанционно, без визита в офис оператора, утверждает представитель группы. Правда, по его словам, сервис доступен только абонентам виртуального оператора и клиентам банка «Тинькофф», которые уже проходили идентификацию, приобретая продукты банка. Подключить eSIM может уже 11 млн активных пользователей, утверждает гендиректор «Тинькофф мобайла» Георгий Чесаков.
ESIM – функция, позволяющая подключать гаджет к сотовой сети без использования обычной сим-карты и, в идеале, без оформления контракта в офисе оператора. Абоненту достаточно сканировать QR-код (например, на придорожном билборде).
C конца 2018 г. технология работает в США и странах Европы. Ее поддерживает несколько десятков устройств, в частности флагманcкие iPhone 2018 и 2019 гг., умные часы Samsung и Apple, планшеты iPad и др. Tele2 начала подключать eSIM в тестовом режиме пользователям iPhone в прошлом году, в начале этого года ее виртуальные карты начали активировать в re:Store. Правда, подключение приходится оформлять, лично явившись в салон ритейлера или оператора.
Как следует из описания услуги «Тинькофф мобайла», для ее подключения нужно скачать мобильное приложение оператора. Доступ к eSIM в нем можно настроить вручную, просканировав присланный оператором на другое устройство QR-код и использовав автоподключение.
По данным «ТМТ консалтинга», на конец сентября 2019 г. российские MVNO обслуживали 9,3 млн абонентов. 9% из них было подключено «Тинькофф» – это 3-е место по России после «Скартела» (Yota) и «Ростелекома».
Возможность внедрения eSIM рассматривает и «ВТБ мобайл», передал «Ведомостям» через представителя его гендиректор Максим Шарков. Оператор рассматривает удаленную идентификацию абонентов с помощью цифровой подписи, технологии Mobile.ID, а также через портал госуслуг, перечислил он.
«Вымпелком» тоже тестирует саморегистрацию сим-карт – она основывается на мобильном приложении оператора, рассказывает представительница компании Анна Айбашева. Нужно будет отправить фотографию паспорта и фотографию лица, сделанные в режиме реального времени, а договор можно будет подписать прямо на экране смартфона, описывает она условия.
МТС также готовится к запуску eSIM – он произойдет после решения правовых и технических вопросов, связанных с удаленной идентификацией абонентов, говорит представитель оператора Алексей Меркутов.
В России пока не существует правил удаленной идентификации абонентов – чиновники и операторы обсуждают этот вопрос с прошлого года. Без его решения, а также без создания в России площадки для загрузки профилей операторов запуски eSIM – половинчатые решения на уровне пилотных проектов, считает сотрудник одной из сотовых компаний.
Отсутствие сертифицированного механизма удаленной идентификации до сих пор сдерживает внедрение eSIM, передал «Ведомостям» замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. Он не стал прогнозировать сроки решения этого вопроса.
Самый надежный инструмент удаленной идентификации абонента – Единая биометрическая система, считает представитель ее оператора, «Ростелекома». По его словам, прорабатывается вопрос о ее использовании при продаже eSIM-подключений.
Tele2 прорабатывала несколько вариантов дистанционного подключения и сейчас выбирает наиболее удобные для конечного пользователя, а также отвечающие требованиям регулирования, говорит ее представитель Дарья Колесникова.