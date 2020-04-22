Сотовые абоненты смогут менять операторов не выходя из дома

Ходить в офисы продаж операторов или их дилеров с паспортом, чтобы купить сим-карту и подключиться к сотовой сети, больше не понадобится. Это следует из опубликованного Минкомсвязи законопроекта. Для идентификации абонентов сотовые компании смогут использовать информацию, внесенную в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, более известна пользователям как портал «Госуcлуги»), а также данные из Единой биометрической системы (ЕБС – в ней содержатся фотографии и записи голосов пользователей). Сами пользователи, чтобы дистанционно подключать услуги сотовых компаний, должны получать электронную подпись, говорится в законопроекте. Порядок этой процедуры описан на портале госуслуг.