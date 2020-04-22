Сотовые абоненты смогут менять операторов не выходя из дома

Сотовые абоненты смогут менять операторов не выходя из домаЧиновники разработали правила их дистанционной идентификации
Ходить в офисы продаж операторов или их дилеров с паспортом, чтобы купить сим-карту и подключиться к сотовой сети, больше не понадобится. Это следует из опубликованного Минкомсвязи законопроекта. Для идентификации абонентов сотовые компании смогут использовать информацию, внесенную в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, более известна пользователям как портал «Госуcлуги»), а также данные из Единой биометрической системы (ЕБС – в ней содержатся фотографии и записи голосов пользователей). Сами пользователи, чтобы дистанционно подключать услуги сотовых компаний, должны получать электронную подпись, говорится в законопроекте. Порядок этой процедуры описан на портале госуслуг.
До 15 мая проект должен пройти независимую экспертизу, после чего будет внесен на рассмотрение в Госдуму, следует из документации, опубликованной на портале правовых актов. «Ведомости» направили запрос в Минкомсвязи. Дистанционная идентификация абонентов нужна для налаживания их взаимодействия с операторами в условиях эпидемии коронавируса, говорится в пояснительной записке к документу.
О необходимости введения в России правил дистанционного подключения абонентов чиновники и операторы говорят уже больше года. Введение таких правил позволит полноценно использовать в России технологию eSIM, говорили ранее участники рынка. eSIM – так называемые виртуальные сим-карты. Они позволяют подключаться к сотовым сетям без покупки физических сим-карт, личной явки за ними в салоны связи и предъявления документов. Для подключения надо лишь просканировать специальный QR-код (например, размещенный на придорожном билборде).
C конца 2018 г. технология работает в США и странах Европы. Ее поддерживает несколько десятков устройств, в частности флагманcкие iPhone 2018 и 2019 гг., умные часы Samsung и Apple, планшеты iPad и др. Tele2 начала подключать eSIM в тестовом режиме пользователям iPhone в прошлом году, в начале этого года ее виртуальные карты начали активировать в re:Store. Правда, подключение приходится оформлять, лично явившись в салон ритейлера или оператора.
В первую очередь eSIM важна не для массового сегмента пользователей, а для производителей мобильных устройств, считает гендиректор агентства «TMT-консалтинг» Константин Анкилов. В этом случае вендоры смогут заключать соглашения с отдельными операторами и продавать устройства, уже подключенные к сети, утверждает он.
Пока не выработан механизм удаленной идентификации, который бы устраивал всех участников рынка, отмечает представитель МТС Алексей Меркутов. Для этого нужна доработка законодательства о связи и о персональных данных, рассуждает он. Предложение использовать для удаленной идентификации ЕБС не решит вопрос в ближайшей перспективе, поскольку в системе пока недостаточно биометрических данных, а усиленная электронная подпись также не распространена, говорит Меркутов. Подключение на базе Единой биометрической системы позволит ускорить полноценное внедрение eSIM в России, отмечает представитель Tele2 Дарья Красильникова. Но необходимо сравнить новую инициативу Минсвязи с законопроектом, внесенным 16 апреля в Госдуму Александром Хинштейном и Андреем Турчаком, уточнила представитель оператора.
Законопроект, внесенный депутатами 16 апреля, предусматривает использование биометрических данных и ЕБС для получения eSIM. В нем также отмечается, что электронная подпись, которую абоненты могли использовать при заключении договора с оператором связи через интернет с 2017 г., не получила широкого применения у граждан.
Важно, чтобы ЕСИА не стала единственно возможным способом активации eSIM, считает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Важно развивать различные формы дистанционной идентификации, в том числе на основе решений операторов, уверена она. Использовать не только ЕБС, но и собственные биометрические системы идентификации операторов связи предлагал «Мегафон», и это предложение учтено в других законопроектах об идентификации абонентов, внесенных в Госдуму, отмечает представитель пресс-службы оператора.
У операторов есть свои биометрические решения, которые они хотели бы использовать, подтверждает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Он полагает, что в случае успешной сертификации подобных решений Единую биометрическую систему использовать было бы необязательно.
Законопроект как раз направлен на то, чтобы пользователи теперь принудительно сдавали биометрию, считает директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. Эта инициатива приведет к тому, что в определенный момент сотовые операторы начнут принуждать пользователей перевыпускать сим-карты, сдав биометрию, прогнозирует он.