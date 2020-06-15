Покрытие сотовой связью трассы М-11 улучшилось

Покрытие сотовой связью трассы М-11 улучшилосьНо телефоны на платной дороге по-прежнему работают не везде
Платную трассу М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом открыли в конце ноября 2019 г. Ее длина – 669 км (из них платных участков – 606,7 км). Она проходит через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области в обход населенных пунктов. На момент открытия сотовая связь отсутствовала примерно на трети протяженности дороги (это более 220 км), показали замеры, проведенные тогда компанией Telecom Daily.
Повторное исследование было проведено в начале июня – за полгода ситуация улучшилась, утверждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. МТС и «Мегафон» покрыли сотовым сигналом почти всю трассу, покрытие «Билайна» (компания «Вымпелком») и Tele2 – свыше 85%. Голосовая связь доступна на большей части М-11, но высокоскоростной LTE-доступ в интернет поддерживает лишь 30–40% покрывающих дорогу базовых станций «Билайна», «Мегафона» и Tele2, следует из материалов Telecom Daily. У МТС этот показатель выше.