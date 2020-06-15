Покрытие сотовой связью трассы М-11 улучшилось

Платную трассу М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом открыли в конце ноября 2019 г. Ее длина – 669 км (из них платных участков – 606,7 км). Она проходит через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области в обход населенных пунктов. На момент открытия сотовая связь отсутствовала примерно на трети протяженности дороги (это более 220 км), показали замеры, проведенные тогда компанией Telecom Daily.