Samsung вернул себе 2-е место по продажам смартфонов в России

Samsung вернул себе 2-е место по продажам смартфонов в РоссииОттеснив на третье китайскую Xiaomi
Всего один месяц (апрель 2020 г.) китайская Xiaomi занимала 2-е место в России по продажам смартфонов. В мае на нем вновь оказался Samsung, следует из материалов компании – партнера нескольких производителей электроники. Xiaomi же вернулась на 3-е место.
Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что в мае Samsung занял 21,1% российского рынка смартфонов в штуках, Xiaomi – 18,7%. В апреле их доли составляли 21 и 21,1%.
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