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Samsung вернул себе 2-е место по продажам смартфонов в России

Оттеснив на третье китайскую Xiaomi
Ангелина Кречетова
Евгений Разумный / Ведомости

Всего один месяц (апрель 2020 г.) китайская Xiaomi занимала 2-е место в России по продажам смартфонов. В мае на нем вновь оказался Samsung, следует из материалов компании – партнера нескольких производителей электроники. Xiaomi же вернулась на 3-е место.

Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что в мае Samsung занял 21,1% российского рынка смартфонов в штуках, Xiaomi – 18,7%. В апреле их доли составляли 21 и 21,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных